https://ria.ru/20250629/antalja-2026087809.html

Эксперт: снижение цен в аэропорту Антальи маловероятно

Эксперт: снижение цен в аэропорту Антальи маловероятно - РИА Новости, 29.06.2025

Эксперт: снижение цен в аэропорту Антальи маловероятно

Снижение цен в аэропорту турецкого курорта Антальи в ближайшее время маловероятно, но представители туристической отрасли Турции могут обсудить с руководством... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T05:42:00+03:00

2025-06-29T05:42:00+03:00

2025-06-29T05:42:00+03:00

туризм

анталья (провинция)

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СТАМБУЛ, 29 июн - РИА Новости. Снижение цен в аэропорту турецкого курорта Антальи в ближайшее время маловероятно, но представители туристической отрасли Турции могут обсудить с руководством воздушной гавани переход к разумной ценовой политике для туристов, заявил РИА Новости координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар. На этой неделе турецкие СМИ обратили внимание на недовольство иностранных туристов в связи с высокими ценами в аэропорту Антальи. Так, вылетающие из международного терминала туристы возмущены тем, что стоимость меню с бургерами в McDonald's стартует от 20 евро, а Бигмак в составе меню (бургер, картошка и напиток) обойдется в 40 евро. При этом, как передает корреспондент РИА Новости, цены в терминале внутренних рейсов также отличаются от городских, хотя и установлены не в евро, а в турецких лирах - так, бургер стоит не менее 500 лир (1 тысяча рублей), бутылка пива стоит от 600 лир (1200 рублей). Туристы отмечают, что цены в аэропорту выше, чем во многих европейских. "К сожалению, в краткосрочной перспективе снизить цены, судя по всему, будет сложно. Цены в аэропорту достигли такого уровня под влиянием высокой стоимости аренды, комиссий и себестоимости содержания объектов в воздушной гавани. Но под влиянием общественности и в случае активных действий представителей сектора возможно предпринять ряд мер", - заявил Санджар. "Как неправительственные организации, туристические ассоциации и представители отрасли, мы можем обсудить с руководящей аэропортом компанией TAV - Fraport разумную ценовую политику и механизм проверки и сертификации, позволяющий ввести "справедливую цену для туриста", - отметил эксперт. Годовая инфляция в Турции начала стабильно снижаться в июне 2024 года: с локального пика в мае в 75,45% она каждый месяц опускалась, пока не достигла 35,41% в мае текущего года. Это минимальное значение инфляции за три с половиной года.

https://ria.ru/20250116/turtsiya-1994060513.html

https://ria.ru/20230302/turtsiya-1855316681.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

анталья (провинция), турция, снг, mcdonald's corporation, туризм, новости - туризм