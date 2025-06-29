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Эксперт: снижение цен в аэропорту Антальи маловероятно - РИА Новости, 29.06.2025
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Туризм
 
05:42 29.06.2025
https://ria.ru/20250629/antalja-2026087809.html
Эксперт: снижение цен в аэропорту Антальи маловероятно
Эксперт: снижение цен в аэропорту Антальи маловероятно - РИА Новости, 29.06.2025
Эксперт: снижение цен в аэропорту Антальи маловероятно
Снижение цен в аэропорту турецкого курорта Антальи в ближайшее время маловероятно, но представители туристической отрасли Турции могут обсудить с руководством... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T05:42:00+03:00
2025-06-29T05:42:00+03:00
туризм
анталья (провинция)
турция
снг
mcdonald's corporation
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новости - туризм
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СТАМБУЛ, 29 июн - РИА Новости. Снижение цен в аэропорту турецкого курорта Антальи в ближайшее время маловероятно, но представители туристической отрасли Турции могут обсудить с руководством воздушной гавани переход к разумной ценовой политике для туристов, заявил РИА Новости координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар. На этой неделе турецкие СМИ обратили внимание на недовольство иностранных туристов в связи с высокими ценами в аэропорту Антальи. Так, вылетающие из международного терминала туристы возмущены тем, что стоимость меню с бургерами в McDonald's стартует от 20 евро, а Бигмак в составе меню (бургер, картошка и напиток) обойдется в 40 евро. При этом, как передает корреспондент РИА Новости, цены в терминале внутренних рейсов также отличаются от городских, хотя и установлены не в евро, а в турецких лирах - так, бургер стоит не менее 500 лир (1 тысяча рублей), бутылка пива стоит от 600 лир (1200 рублей). Туристы отмечают, что цены в аэропорту выше, чем во многих европейских. "К сожалению, в краткосрочной перспективе снизить цены, судя по всему, будет сложно. Цены в аэропорту достигли такого уровня под влиянием высокой стоимости аренды, комиссий и себестоимости содержания объектов в воздушной гавани. Но под влиянием общественности и в случае активных действий представителей сектора возможно предпринять ряд мер", - заявил Санджар. "Как неправительственные организации, туристические ассоциации и представители отрасли, мы можем обсудить с руководящей аэропортом компанией TAV - Fraport разумную ценовую политику и механизм проверки и сертификации, позволяющий ввести "справедливую цену для туриста", - отметил эксперт. Годовая инфляция в Турции начала стабильно снижаться в июне 2024 года: с локального пика в мае в 75,45% она каждый месяц опускалась, пока не достигла 35,41% в мае текущего года. Это минимальное значение инфляции за три с половиной года.
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анталья (провинция), турция, снг, mcdonald's corporation, туризм, новости - туризм
Туризм, Анталья (провинция), Турция, СНГ, McDonald's Corporation, Туризм, Новости - Туризм
Эксперт: снижение цен в аэропорту Антальи маловероятно

Орхан Санджар: турецкий бизнес может обсудить с аэропортом Антальи снижение цен

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкПассажиры в международном аэропорту Антальи в Турции
Пассажиры в международном аэропорту Антальи в Турции - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Пассажиры в международном аэропорту Антальи в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 29 июн - РИА Новости. Снижение цен в аэропорту турецкого курорта Антальи в ближайшее время маловероятно, но представители туристической отрасли Турции могут обсудить с руководством воздушной гавани переход к разумной ценовой политике для туристов, заявил РИА Новости координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар.
На этой неделе турецкие СМИ обратили внимание на недовольство иностранных туристов в связи с высокими ценами в аэропорту Антальи. Так, вылетающие из международного терминала туристы возмущены тем, что стоимость меню с бургерами в McDonald's стартует от 20 евро, а Бигмак в составе меню (бургер, картошка и напиток) обойдется в 40 евро. При этом, как передает корреспондент РИА Новости, цены в терминале внутренних рейсов также отличаются от городских, хотя и установлены не в евро, а в турецких лирах - так, бургер стоит не менее 500 лир (1 тысяча рублей), бутылка пива стоит от 600 лир (1200 рублей). Туристы отмечают, что цены в аэропорту выше, чем во многих европейских.
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"К сожалению, в краткосрочной перспективе снизить цены, судя по всему, будет сложно. Цены в аэропорту достигли такого уровня под влиянием высокой стоимости аренды, комиссий и себестоимости содержания объектов в воздушной гавани. Но под влиянием общественности и в случае активных действий представителей сектора возможно предпринять ряд мер", - заявил Санджар.
"Как неправительственные организации, туристические ассоциации и представители отрасли, мы можем обсудить с руководящей аэропортом компанией TAV - Fraport разумную ценовую политику и механизм проверки и сертификации, позволяющий ввести "справедливую цену для туриста", - отметил эксперт.
Годовая инфляция в Турции начала стабильно снижаться в июне 2024 года: с локального пика в мае в 75,45% она каждый месяц опускалась, пока не достигла 35,41% в мае текущего года. Это минимальное значение инфляции за три с половиной года.
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