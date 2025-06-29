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Ландшафтный пожар под Алуштой тушат более 150 человек

Ландшафтный пожар под Алуштой тушат более 150 человек - РИА Новости, 29.06.2025

Ландшафтный пожар под Алуштой тушат более 150 человек

Спасатели ликвидируют загорание сухой растительности в районе села Лазурное под Алуштой, в тушении возгорания на площади 1 гектар принимают участие более 150... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T17:50:00+03:00

2025-06-29T17:50:00+03:00

2025-06-29T17:50:00+03:00

происшествия

алушта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Спасатели ликвидируют загорание сухой растительности в районе села Лазурное под Алуштой, в тушении возгорания на площади 1 гектар принимают участие более 150 человек, сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона. "Тушение пожара в районе села Лазурное (Алушта) осложняет труднодоступная местность, скальный массив, порывистый ветер до 12 метров в секунду", - сообщили спасатели. К тушению ландшафтного пожара, площадь которого, по предварительной информации, составляет 1 гектар, привлечены более 151 человек и 21 единица техники.

https://ria.ru/20250414/mchs-2011199361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, алушта, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, россия