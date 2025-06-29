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Ландшафтный пожар под Алуштой тушат более 150 человек
Ландшафтный пожар под Алуштой тушат более 150 человек - РИА Новости, 29.06.2025
Ландшафтный пожар под Алуштой тушат более 150 человек
Спасатели ликвидируют загорание сухой растительности в районе села Лазурное под Алуштой, в тушении возгорания на площади 1 гектар принимают участие более 150... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T17:50:00+03:00
2025-06-29T17:50:00+03:00
2025-06-29T17:50:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Спасатели ликвидируют загорание сухой растительности в районе села Лазурное под Алуштой, в тушении возгорания на площади 1 гектар принимают участие более 150 человек, сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона. "Тушение пожара в районе села Лазурное (Алушта) осложняет труднодоступная местность, скальный массив, порывистый ветер до 12 метров в секунду", - сообщили спасатели. К тушению ландшафтного пожара, площадь которого, по предварительной информации, составляет 1 гектар, привлечены более 151 человек и 21 единица техники.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алушта, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, россия
Происшествия, Алушта, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Крым, Россия
Ландшафтный пожар под Алуштой тушат более 150 человек
Горящую сухую растительность у села Лазурное под Алуштой тушит 151 человек