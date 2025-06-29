https://ria.ru/20250629/alushta-2026157773.html

В Алуште загорелась сухая растительность

В Алуште загорелась сухая растительность - РИА Новости, 29.06.2025

В Алуште загорелась сухая растительность

Сухая растительность загорелась в Алуште на площади 1 гектар, тушение пожара осложняет труднодоступная местность, скальный массив и ветер, сообщает пресс-служба РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T17:35:00+03:00

2025-06-29T17:35:00+03:00

2025-06-29T17:35:00+03:00

происшествия

алушта

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика крым

https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_615:0:3000:1341_1920x0_80_0_0_dad715577aab5f69805242e1a90054da.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Сухая растительность загорелась в Алуште на площади 1 гектар, тушение пожара осложняет труднодоступная местность, скальный массив и ветер, сообщает пресс-служба МЧС России. "Сухая растительность загорелась в поселке городского типа Лазурное в Алуште. На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России. Тушение пожара осложняет труднодоступная местность, скальный массив, порывистый ветер до 12 метров в секунду. По предварительной информации площадь пожара составляет 1 гектар", - говорится в сообщении. Уточняется, что к тушению ландшафтного пожара привлечены более 45 человек и 15 единиц техники.

https://ria.ru/20250629/pozhary-2026115096.html

алушта

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, алушта, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым