https://ria.ru/20250629/alushta-2026157773.html
В Алуште загорелась сухая растительность
В Алуште загорелась сухая растительность - РИА Новости, 29.06.2025
В Алуште загорелась сухая растительность
Сухая растительность загорелась в Алуште на площади 1 гектар, тушение пожара осложняет труднодоступная местность, скальный массив и ветер, сообщает пресс-служба РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T17:35:00+03:00
2025-06-29T17:35:00+03:00
2025-06-29T17:35:00+03:00
происшествия
алушта
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Сухая растительность загорелась в Алуште на площади 1 гектар, тушение пожара осложняет труднодоступная местность, скальный массив и ветер, сообщает пресс-служба МЧС России. "Сухая растительность загорелась в поселке городского типа Лазурное в Алуште. На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России. Тушение пожара осложняет труднодоступная местность, скальный массив, порывистый ветер до 12 метров в секунду. По предварительной информации площадь пожара составляет 1 гектар", - говорится в сообщении. Уточняется, что к тушению ландшафтного пожара привлечены более 45 человек и 15 единиц техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алушта, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым
Происшествия, Алушта, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Крым
В Алуште загорелась сухая растительность
В Алуште загорелась сухая растительность на площади один гектар