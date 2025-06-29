https://ria.ru/20250629/aeroporty-2026085770.html
В аэропортах пяти российских городов отменили временные ограничения
В аэропортах пяти российских городов отменили временные ограничения - РИА Новости, 29.06.2025
В аэропортах пяти российских городов отменили временные ограничения
В аэропортах в Волгограде, Пензе, Саранске, Саратове и Элисте отменили временные ограничительные меры, сообщает официальный представитель Росавиации Артем... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T04:45:00+03:00
2025-06-29T04:45:00+03:00
2025-06-29T05:25:00+03:00
волгоград
пенза
саранск
саратов
элиста
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
артем кореняко
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В аэропортах в Волгограде, Пензе, Саранске, Саратове и Элисте отменили временные ограничительные меры, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."В аэропортах Волгоград, Пенза, Саранск, Саратов (Гагарин) и Элиста сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", — утверждается в его публикации.Подчеркивается, что для безопасности полетов принимаются все необходимые меры.
https://ria.ru/20250628/intsident-2025966106.html
волгоград
пенза
саранск
саратов
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоград, пенза, саранск, саратов, элиста, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, артем кореняко
Волгоград, Пенза, Саранск, Саратов, Элиста, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность, Артем Кореняко
В аэропортах пяти российских городов отменили временные ограничения
В аэропортах Волгограда, Пензы, Саранска, Саратова и Элисты сняли ограничения