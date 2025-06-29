https://ria.ru/20250629/aeroporty-2026085770.html

В аэропортах пяти российских городов отменили временные ограничения

В аэропортах пяти российских городов отменили временные ограничения - РИА Новости, 29.06.2025

В аэропортах пяти российских городов отменили временные ограничения

В аэропортах в Волгограде, Пензе, Саранске, Саратове и Элисте отменили временные ограничительные меры, сообщает официальный представитель Росавиации Артем... РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T04:45:00+03:00

2025-06-29T04:45:00+03:00

2025-06-29T05:25:00+03:00

волгоград

пенза

саранск

саратов

элиста

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

артем кореняко

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В аэропортах в Волгограде, Пензе, Саранске, Саратове и Элисте отменили временные ограничительные меры, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."В аэропортах Волгоград, Пенза, Саранск, Саратов (Гагарин) и Элиста сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", — утверждается в его публикации.Подчеркивается, что для безопасности полетов принимаются все необходимые меры.

https://ria.ru/20250628/intsident-2025966106.html

волгоград

пенза

саранск

саратов

элиста

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

волгоград, пенза, саранск, саратов, элиста, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, артем кореняко