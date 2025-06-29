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В Гюмри верующие помолились в поддержку арестованного архиепископа
В Гюмри верующие помолились в поддержку арестованного архиепископа - РИА Новости, 29.06.2025
В Гюмри верующие помолились в поддержку арестованного архиепископа
Молебен в поддержку арестованного архиепископа Армянской Апостольской церкви Микаэла Аджапахяна прошел в воскресенье в церкви Святой Богородицы в городе Гюмри,... РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-29T17:33:00+03:00
2025-06-29T17:33:00+03:00
2025-06-29T22:40:00+03:00
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ГЮМРИ, 29 июн - РИА Новости. Молебен в поддержку арестованного архиепископа Армянской Апостольской церкви Микаэла Аджапахяна прошел в воскресенье в церкви Святой Богородицы в городе Гюмри, передает корреспондент РИА Новости. К молебну присоединились верующие разных возрастов. Снаружи здания стояли двое сотрудников полиции. Гюмри - второй по величине город Армении и центр возглавляемой Микаэлом Ширакской епархии ААЦ. Утром в пятницу сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в следственный комитет Армении архиепископ вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Утром в субботу адвокат Микаэла Ара Зограбян сообщил, что суд арестовал того на два месяца. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250628/armeniya-2025885699.html
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Молебен в поддержку арестованного архиепископа Армянской Апостольской церкви Микаэла Аджапахяна
Молебен в поддержку арестованного архиепископа Армянской Апостольской церкви Микаэла Аджапахяна прошел в Гюмри, передает корреспондент РИА Новости. Кроме того, верующие в Армении в воскресенье молились в монастырях и храмах за находящихся в заключении архиепископа Баграта Галстаняна, а также предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, сообщил духовный центр Армянской апостольской церкви.
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В Гюмри верующие помолились в поддержку арестованного архиепископа
В Гюмри верующие помолились в поддержку арестованного архиепископа Аджапахяна