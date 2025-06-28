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Путин поддержал желание девочки провести мероприятие в центре "Россия"
Путин поддержал желание девочки провести мероприятие в центре "Россия" - РИА Новости, 28.06.2025
Путин поддержал желание девочки провести мероприятие в центре "Россия"
Президент России Владимир Путин поддержал желание участницы молодежного центра из Хабаровска провести мероприятие в национальном центре "Россия". РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T15:30:00+03:00
2025-06-28T15:30:00+03:00
2025-06-28T15:30:00+03:00
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал желание участницы молодежного центра из Хабаровска провести мероприятие в национальном центре "Россия". Девочка, участвующая в мероприятиях Молодёжного культурно-досугового центра Хабаровского края, поделилась с президентом своей мечтой: когда-нибудь в качестве ведущей провести мероприятие в национальном центре "Россия". "Я думаю, это все реализуемо. Так нужно и сделать, нужно к этому стремиться. Я для себя тоже пометил то, что касается ваших планов", - сказал Путин на открытии молодежных комплексов в регионах РФ. День молодежи России отмечается в последнюю субботу июня. Дата праздника установлена распоряжением президента России от 2 мая 2023 года. В этом году этот день выпадает на 28 июня.
https://ria.ru/20250628/putin-2026021980.html
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владимир путин, россия, хабаровск, хабаровский край, общество
Владимир Путин, Россия, Хабаровск, Хабаровский край, Общество
Путин поддержал желание девочки провести мероприятие в центре "Россия"
Путин поддержал желание девочки провести мероприятие в наццентре "Россия"