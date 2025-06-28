https://ria.ru/20250628/zhelanie--2026022434.html

Путин поддержал желание девочки провести мероприятие в центре "Россия"

Путин поддержал желание девочки провести мероприятие в центре "Россия" - РИА Новости, 28.06.2025

Путин поддержал желание девочки провести мероприятие в центре "Россия"

Президент России Владимир Путин поддержал желание участницы молодежного центра из Хабаровска провести мероприятие в национальном центре "Россия". РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T15:30:00+03:00

2025-06-28T15:30:00+03:00

2025-06-28T15:30:00+03:00

владимир путин

россия

хабаровск

хабаровский край

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970200334_0:0:2807:1580_1920x0_80_0_0_1a5ee10d65e9d8c6f2ab9b8b68d41d22.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал желание участницы молодежного центра из Хабаровска провести мероприятие в национальном центре "Россия". Девочка, участвующая в мероприятиях Молодёжного культурно-досугового центра Хабаровского края, поделилась с президентом своей мечтой: когда-нибудь в качестве ведущей провести мероприятие в национальном центре "Россия". "Я думаю, это все реализуемо. Так нужно и сделать, нужно к этому стремиться. Я для себя тоже пометил то, что касается ваших планов", - сказал Путин на открытии молодежных комплексов в регионах РФ. День молодежи России отмечается в последнюю субботу июня. Дата праздника установлена распоряжением президента России от 2 мая 2023 года. В этом году этот день выпадает на 28 июня.

https://ria.ru/20250628/putin-2026021980.html

https://ria.ru/20250628/putin-2026020663.html

россия

хабаровск

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, хабаровск, хабаровский край, общество