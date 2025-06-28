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МИД прокомментировал заявление Баку из-за задержаний по делу об убийствах - РИА Новости, 28.06.2025
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17:46 28.06.2025 (обновлено: 19:12 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/zakharova-2026037445.html
МИД прокомментировал заявление Баку из-за задержаний по делу об убийствах
МИД прокомментировал заявление Баку из-за задержаний по делу об убийствах - РИА Новости, 28.06.2025
МИД прокомментировал заявление Баку из-за задержаний по делу об убийствах
Временный поверенный в делах России в Азербайджане дал Баку необходимые разъяснения о задержаниях на Урале подозреваемых в убийствах, сообщила официальный... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T17:46:00+03:00
2025-06-28T19:12:00+03:00
баку
россия
в мире
урал
азербайджан
мария захарова
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Временный поверенный в делах России в Азербайджане дал Баку необходимые разъяснения о задержаниях на Урале подозреваемых в убийствах, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова."Приглашенный 28 июня в МИД Азербайджанской Республики временный поверенный в делах Российской Федерации Петр Волоковых дал необходимые разъяснения азербайджанской стороне", — сказала она, комментируя РИА Новости вызов дипломата во внешнеполитическое ведомство Азербайджана.
https://ria.ru/20240523/proisshestvie-1947908856.html
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баку, россия, в мире, урал, азербайджан, мария захарова
Баку, Россия, В мире, Урал, Азербайджан, Мария Захарова
МИД прокомментировал заявление Баку из-за задержаний по делу об убийствах

Захарова: российский посол дал разъяснения Баку из-за задержаний на Урале

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Временный поверенный в делах России в Азербайджане дал Баку необходимые разъяснения о задержаниях на Урале подозреваемых в убийствах, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«
"Приглашенный 28 июня в МИД Азербайджанской Республики временный поверенный в делах Российской Федерации Петр Волоковых дал необходимые разъяснения азербайджанской стороне", — сказала она, комментируя РИА Новости вызов дипломата во внешнеполитическое ведомство Азербайджана.
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МИД Азербайджана ранее вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых из-за задержаний в Екатеринбурге подозреваемых в нескольких убийствах.

  • Волоковых заверил Баку, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов.
  • При расследовании уголовных дел по совершенным в предыдущие годы тяжких преступлений силовики провели задержания и обыски по местам проживания подозреваемых
  • Следственные действия продолжаются.
  • Подозреваемые — граждане России азербайджанского происхождения.
  • Более детальную информацию по мере поступления обнародует Следственный комитет.
  • Ситуацию уже прокомментировали в СУСК по Свердловской области.
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БакуРоссияВ миреУралАзербайджанМария Захарова
 
 
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