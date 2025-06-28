МИД прокомментировал заявление Баку из-за задержаний по делу об убийствах
Захарова: российский посол дал разъяснения Баку из-за задержаний на Урале
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Временный поверенный в делах России в Азербайджане дал Баку необходимые разъяснения о задержаниях на Урале подозреваемых в убийствах, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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"Приглашенный 28 июня в МИД Азербайджанской Республики временный поверенный в делах Российской Федерации Петр Волоковых дал необходимые разъяснения азербайджанской стороне", — сказала она, комментируя РИА Новости вызов дипломата во внешнеполитическое ведомство Азербайджана.
МИД Азербайджана ранее вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых из-за задержаний в Екатеринбурге подозреваемых в нескольких убийствах.
- Волоковых заверил Баку, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов.
- При расследовании уголовных дел по совершенным в предыдущие годы тяжких преступлений силовики провели задержания и обыски по местам проживания подозреваемых
- Следственные действия продолжаются.
- Подозреваемые — граждане России азербайджанского происхождения.
- Более детальную информацию по мере поступления обнародует Следственный комитет.
- Ситуацию уже прокомментировали в СУСК по Свердловской области.
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