https://ria.ru/20250628/zakharova-2026037445.html

МИД прокомментировал заявление Баку из-за задержаний по делу об убийствах

МИД прокомментировал заявление Баку из-за задержаний по делу об убийствах - РИА Новости, 28.06.2025

МИД прокомментировал заявление Баку из-за задержаний по делу об убийствах

Временный поверенный в делах России в Азербайджане дал Баку необходимые разъяснения о задержаниях на Урале подозреваемых в убийствах, сообщила официальный... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T17:46:00+03:00

2025-06-28T17:46:00+03:00

2025-06-28T19:12:00+03:00

баку

россия

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азербайджан

мария захарова

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Временный поверенный в делах России в Азербайджане дал Баку необходимые разъяснения о задержаниях на Урале подозреваемых в убийствах, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова."Приглашенный 28 июня в МИД Азербайджанской Республики временный поверенный в делах Российской Федерации Петр Волоковых дал необходимые разъяснения азербайджанской стороне", — сказала она, комментируя РИА Новости вызов дипломата во внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

https://ria.ru/20240523/proisshestvie-1947908856.html

https://ria.ru/20250211/kaluga-1998707020.html

баку

россия

урал

азербайджан

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баку, россия, в мире, урал, азербайджан, мария захарова