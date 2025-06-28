Захарова высказалась о новой главе MI6, предки которой были нацистами
Захарова: потомков нацистов специально ставят на руководящие посты на Западе
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Кто-то специально ставит потомков нацистов на руководящие посты на Западе, написала официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.
Так она прокомментировала информацию, что дед новой главы британской разведки MI6 Блейз Метревели был украинским нацистом и военным преступником в годы Второй мировой войны.
© Daily Mail, United Kingdom Foreign OfficeКонстантин Добровольский и Блейз Метревели
© Daily Mail, United Kingdom Foreign Office
Константин Добровольский и Блейз Метревели
"Тенденция очевидно неонацистская: Фридрих Мерц, Анналена Бербок, Христя Фриланд, Саломе Зурабишвили. Теперь к ним можно добавить и главу MI6 Блейз Метревели. Кто-то целенаправленно и сознательно ставит на руководящие посты в странах "коллективного Запада" потомков нацистов", — отметила дипломат.
РИА Новости удалось выяснить, что вероятный отец новой главы MI6 — уроженец Украины Константин Метревели (Добровольский), который в 60-х получил британский паспорт. По данным местных СМИ, его отец мог быть эсэсовцем по прозвищу Мясник.
Как подчеркнула Захарова, по запросу журналистов в МВД Британии сообщили, что Константин Метревели (Добровольский) родился в городе Щорсе (ныне Сновск под Черниговом) во время его оккупации вермахтом в 1943 году. Его отцом, дедом Блейз, был Константин Добровольский. Метревели — фамилия второго мужа бабушки Блейз Метревели — эмигранта с грузинскими корнями Давида Метревели.
Официальный представитель МИД уточнила, что в Федеральном военном архиве Фрайбурга к этой информации добавили немаловажный контекст. Константин Добровольский — украинский коллаборационист и убийца, жестокий военный преступник, причастный к холокосту.
«
"После начала войны он переметнулся к немцам и добровольно пошел не просто в ряды вермахта, а в СС. Материалы архивов сохранили его признание: "Я лично принимал участие под Киевом в уничтожении евреев", — добавила Захарова.
При этом представитель МИД Великобритании заявил, что Метревели не знала своего деда по отцовской линии и не встречалась с ним.