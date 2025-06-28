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Экс-заммэра Харькова задержали за хищения при постройке защитных сооружений - РИА Новости, 28.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:18 28.06.2025 (обновлено: 16:20 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/zaderzhanie-2026027734.html
Экс-заммэра Харькова задержали за хищения при постройке защитных сооружений
Экс-заммэра Харькова задержали за хищения при постройке защитных сооружений - РИА Новости, 28.06.2025
Экс-заммэра Харькова задержали за хищения при постройке защитных сооружений
Экс-заместитель мэра Харькова задержан из-за хищений во время строительства фортификаций в регионе, сообщили в украинской полиции. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T16:18:00+03:00
2025-06-28T16:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
харьков
андрей руденко
верховная рада украины
в мире
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Экс-заместитель мэра Харькова задержан из-за хищений во время строительства фортификаций в регионе, сообщили в украинской полиции. "Хищение миллионов на строительстве защитных фортификаций: нацполиция задержала экс-заместителя мэра Харькова", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинской полиции. Имя задержанного не сообщается, но, по версии ряда украинских СМИ, речь идет об Андрее Руденко, занимавшем пост до апреля 2024 года. По данным украинской полиции, в схеме участвовал также главный подрядчик и еще три коммерческих предприятия. Через них подрядчик проводил закупки с наценкой в 30%. Как уточняется в материале на сайте национальной полиции Украины, государственному бюджету страны был нанесен ущерб в 5,4 миллиона гривен или около 130 тысяч долларов. Сообщения о коррупции на Украине звучат регулярно. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк приравнял украинских коррупционеров к мародерам. Он 26 июня опубликовал данные опроса центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS и ежемесячного издания "Барометр общественных настроений", согласно которому 48,5% граждан Украины считают, что высокий уровень коррупции наиболее негативно влияет на ситуацию в стране. Кроме того, 65% опрошенных назвали главной ошибкой украинских властей коррупцию и хищение бюджета.
https://ria.ru/20250625/zelenskiy-2025357070.html
https://ria.ru/20250626/deputat-2025521123.html
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украина, харьков, андрей руденко, верховная рада украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьков, Андрей Руденко, Верховная Рада Украины, В мире
Экс-заммэра Харькова задержали за хищения при постройке защитных сооружений

Экс-заммэр Харькова Руденко задержан за хищения на постройке защитных сооружений

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Экс-заместитель мэра Харькова задержан из-за хищений во время строительства фортификаций в регионе, сообщили в украинской полиции.
"Хищение миллионов на строительстве защитных фортификаций: нацполиция задержала экс-заместителя мэра Харькова", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинской полиции.
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Имя задержанного не сообщается, но, по версии ряда украинских СМИ, речь идет об Андрее Руденко, занимавшем пост до апреля 2024 года.
По данным украинской полиции, в схеме участвовал также главный подрядчик и еще три коммерческих предприятия. Через них подрядчик проводил закупки с наценкой в 30%. Как уточняется в материале на сайте национальной полиции Украины, государственному бюджету страны был нанесен ущерб в 5,4 миллиона гривен или около 130 тысяч долларов.
Сообщения о коррупции на Украине звучат регулярно. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк приравнял украинских коррупционеров к мародерам. Он 26 июня опубликовал данные опроса центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS и ежемесячного издания "Барометр общественных настроений", согласно которому 48,5% граждан Украины считают, что высокий уровень коррупции наиболее негативно влияет на ситуацию в стране. Кроме того, 65% опрошенных назвали главной ошибкой украинских властей коррупцию и хищение бюджета.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаХарьковАндрей РуденкоВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
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