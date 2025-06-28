https://ria.ru/20250628/yaponiya-2025987674.html

Появились подробности обстоятельств после гибели россиянки в Японии

Появились подробности обстоятельств после гибели россиянки в Японии - РИА Новости, 28.06.2025

Появились подробности обстоятельств после гибели россиянки в Японии

Несколько машин следователей находится рядом с домом в японской Осаке, где проживала погибшая россиянка Елена Ито, у входа натянута лента, внутрь здания никого... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T09:36:00+03:00

2025-06-28T09:36:00+03:00

2025-06-28T17:47:00+03:00

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ОСАКА (Япония), 28 июн — РИА Новости. Несколько машин следователей находится рядом с домом в японской Осаке, где проживала погибшая россиянка Елена Ито, у входа натянута лента, внутрь здания никого не пускают, передает корреспондент РИА Новости с места. Дом расположен на небольшой улице в районе Нанива, недалеко от станции Эбисутё. Дорога перед домом пустынна, зевак среди прохожих, а также японских журналистов нет. Обстановка у дома спокойная, усиленных патрулей полиции в районе также не отмечается. Ранее агентство Киодо сообщило, что в ночь на пятницу в Осаке обнаружено тело 50-летней россиянки Елены Ито. Ее нашли со следами побоев на лице и кровоподтеками в квартире, где она проживала одна. Полиция рассматривает версию убийства. В полицию через друзей обратился ее погибшей — гражданин России, проживающий отдельно. Он пришел к Елене, потому что не мог с ней связаться несколько дней. В самой комнате нет следов борьбы или грабежа, входная дверь была заперта. Как сообщили РИА Новости в Генеральном консульстве России в Осаке, дипломаты связались с полицией города по по факту смерти россиянки, правоохранительные органы ведут следствие.

https://ria.ru/20250523/pattayya-2018578977.html

https://ria.ru/20250524/turtsiya-2018913267.html

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осака (город), россия, япония, в мире