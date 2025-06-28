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Появились подробности обстоятельств после гибели россиянки в Японии - РИА Новости, 28.06.2025
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09:36 28.06.2025 (обновлено: 17:47 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/yaponiya-2025987674.html
Появились подробности обстоятельств после гибели россиянки в Японии
Появились подробности обстоятельств после гибели россиянки в Японии - РИА Новости, 28.06.2025
Появились подробности обстоятельств после гибели россиянки в Японии
Несколько машин следователей находится рядом с домом в японской Осаке, где проживала погибшая россиянка Елена Ито, у входа натянута лента, внутрь здания никого... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T09:36:00+03:00
2025-06-28T17:47:00+03:00
осака (город)
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ОСАКА (Япония), 28 июн — РИА Новости. Несколько машин следователей находится рядом с домом в японской Осаке, где проживала погибшая россиянка Елена Ито, у входа натянута лента, внутрь здания никого не пускают, передает корреспондент РИА Новости с места. Дом расположен на небольшой улице в районе Нанива, недалеко от станции Эбисутё. Дорога перед домом пустынна, зевак среди прохожих, а также японских журналистов нет. Обстановка у дома спокойная, усиленных патрулей полиции в районе также не отмечается. Ранее агентство Киодо сообщило, что в ночь на пятницу в Осаке обнаружено тело 50-летней россиянки Елены Ито. Ее нашли со следами побоев на лице и кровоподтеками в квартире, где она проживала одна. Полиция рассматривает версию убийства. В полицию через друзей обратился ее погибшей — гражданин России, проживающий отдельно. Он пришел к Елене, потому что не мог с ней связаться несколько дней. В самой комнате нет следов борьбы или грабежа, входная дверь была заперта. Как сообщили РИА Новости в Генеральном консульстве России в Осаке, дипломаты связались с полицией города по по факту смерти россиянки, правоохранительные органы ведут следствие.
https://ria.ru/20250523/pattayya-2018578977.html
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осака (город), россия, япония, в мире
Осака (город), Россия, Япония, В мире
Появились подробности обстоятельств после гибели россиянки в Японии

Обстановка вокруг дома погибшей россиянки в японской Осаке спокойная

© Flickr / MShadesЯпонская полиция
Японская полиция - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© Flickr / MShades
Японская полиция. Архивное фото
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ОСАКА (Япония), 28 июн — РИА Новости. Несколько машин следователей находится рядом с домом в японской Осаке, где проживала погибшая россиянка Елена Ито, у входа натянута лента, внутрь здания никого не пускают, передает корреспондент РИА Новости с места.
Дом расположен на небольшой улице в районе Нанива, недалеко от станции Эбисутё. Дорога перед домом пустынна, зевак среди прохожих, а также японских журналистов нет.
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Обстановка у дома спокойная, усиленных патрулей полиции в районе также не отмечается.
Ранее агентство Киодо сообщило, что в ночь на пятницу в Осаке обнаружено тело 50-летней россиянки Елены Ито. Ее нашли со следами побоев на лице и кровоподтеками в квартире, где она проживала одна. Полиция рассматривает версию убийства.
В полицию через друзей обратился ее погибшей — гражданин России, проживающий отдельно. Он пришел к Елене, потому что не мог с ней связаться несколько дней. В самой комнате нет следов борьбы или грабежа, входная дверь была заперта.
Как сообщили РИА Новости в Генеральном консульстве России в Осаке, дипломаты связались с полицией города по по факту смерти россиянки, правоохранительные органы ведут следствие.
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