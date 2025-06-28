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Генконсульство связалось с полицией Осаки по делу о гибели россиянки - РИА Новости, 28.06.2025
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04:07 28.06.2025 (обновлено: 04:19 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/yaponiya-2025969159.html
Генконсульство связалось с полицией Осаки по делу о гибели россиянки
Генконсульство связалось с полицией Осаки по делу о гибели россиянки - РИА Новости, 28.06.2025
Генконсульство связалось с полицией Осаки по делу о гибели россиянки
Генеральное консульство России в Осаке связалось с полицией города по делу о гибели россиянки, правоохранительные органы ведут следствие, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T04:07:00+03:00
2025-06-28T04:19:00+03:00
осака (город)
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ОСАКА (Япония), 28 июн – РИА Новости. Генеральное консульство России в Осаке связалось с полицией города по делу о гибели россиянки, правоохранительные органы ведут следствие, заявили РИА Новости в диппредставительстве."Связались с полицией Осаки. Ведется следствие. Находимся в контакте с правоохранительными органами", - уточнили в генконсульстве.Ранее Киодо сообщило, что в ночь на пятницу в Осаке обнаружили тело 50-летней россиянки Елены Ито. Её нашли со следами побоев на лице и кровоподтёками в квартире, где она проживала одна. Полиция рассматривает версию убийства.В полицию через друзей обратился ее муж, также гражданин России, проживающий отдельно. Он пришел к ней после того, как не мог с ней связаться несколько дней. В самой комнате следов борьбы или грабежа нет, входная дверь была заперта.
https://ria.ru/20240903/tailand-1970321178.html
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осака (город), россия, в мире, япония
Осака (город), Россия, В мире, Япония
Генконсульство связалось с полицией Осаки по делу о гибели россиянки

Генконсульство: по делу о гибели россиянки в Осаке идет следствие

© Flickr / MShadesЯпонская полиция
Японская полиция - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© Flickr / MShades
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ОСАКА (Япония), 28 июн – РИА Новости. Генеральное консульство России в Осаке связалось с полицией города по делу о гибели россиянки, правоохранительные органы ведут следствие, заявили РИА Новости в диппредставительстве.
"Связались с полицией Осаки. Ведется следствие. Находимся в контакте с правоохранительными органами", - уточнили в генконсульстве.
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Ранее Киодо сообщило, что в ночь на пятницу в Осаке обнаружили тело 50-летней россиянки Елены Ито. Её нашли со следами побоев на лице и кровоподтёками в квартире, где она проживала одна. Полиция рассматривает версию убийства.
В полицию через друзей обратился ее муж, также гражданин России, проживающий отдельно. Он пришел к ней после того, как не мог с ней связаться несколько дней. В самой комнате следов борьбы или грабежа нет, входная дверь была заперта.
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