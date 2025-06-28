https://ria.ru/20250628/yaponiya-2025969159.html
Генконсульство связалось с полицией Осаки по делу о гибели россиянки
Генконсульство связалось с полицией Осаки по делу о гибели россиянки - РИА Новости, 28.06.2025
Генконсульство связалось с полицией Осаки по делу о гибели россиянки
Генеральное консульство России в Осаке связалось с полицией города по делу о гибели россиянки, правоохранительные органы ведут следствие, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T04:07:00+03:00
2025-06-28T04:07:00+03:00
2025-06-28T04:19:00+03:00
осака (город)
россия
в мире
япония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20427/93/204279309_0:241:684:625_1920x0_80_0_0_6f7cd9c3c043ff5e6b572d605dcc4890.jpg
ОСАКА (Япония), 28 июн – РИА Новости. Генеральное консульство России в Осаке связалось с полицией города по делу о гибели россиянки, правоохранительные органы ведут следствие, заявили РИА Новости в диппредставительстве."Связались с полицией Осаки. Ведется следствие. Находимся в контакте с правоохранительными органами", - уточнили в генконсульстве.Ранее Киодо сообщило, что в ночь на пятницу в Осаке обнаружили тело 50-летней россиянки Елены Ито. Её нашли со следами побоев на лице и кровоподтёками в квартире, где она проживала одна. Полиция рассматривает версию убийства.В полицию через друзей обратился ее муж, также гражданин России, проживающий отдельно. Он пришел к ней после того, как не мог с ней связаться несколько дней. В самой комнате следов борьбы или грабежа нет, входная дверь была заперта.
https://ria.ru/20240903/tailand-1970321178.html
https://ria.ru/20241030/turistka-1980968190.html
осака (город)
россия
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20427/93/204279309_0:177:684:689_1920x0_80_0_0_13d3ddb56d34494a406312a8a968ae69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
осака (город), россия, в мире, япония
Осака (город), Россия, В мире, Япония
Генконсульство связалось с полицией Осаки по делу о гибели россиянки
Генконсульство: по делу о гибели россиянки в Осаке идет следствие