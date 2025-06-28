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В генконсульство пока не поступали данные о гибели россиянки в Осаке - РИА Новости, 28.06.2025
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03:33 28.06.2025 (обновлено: 06:23 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/yaponiya-2025968093.html
В генконсульство пока не поступали данные о гибели россиянки в Осаке
В генконсульство пока не поступали данные о гибели россиянки в Осаке - РИА Новости, 28.06.2025
В генконсульство пока не поступали данные о гибели россиянки в Осаке
Официальная информация о смерти гражданки РФ в японской Осаке в генеральное консульство России пока не поступала, дипломаты будут связываться с полицией города... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T03:33:00+03:00
2025-06-28T06:23:00+03:00
осака (город)
россия
в мире
япония
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ОСАКА (Япония), 28 июн – РИА Новости. Официальная информация о смерти гражданки РФ в японской Осаке в генеральное консульство России пока не поступала, дипломаты будут связываться с полицией города для выяснения обстоятельств происшествия, заявили РИА Новости в диппредставительстве."Официальная информация в генеральное консульство России не поступала. Будем связываться с полицией Осаки для выяснения обстоятельств происшествия", - уточнили в генконсульстве России в Осаке.Ранее Киодо сообщило, что в ночь на пятницу в Осаке обнаружено тело 50-летней россиянки Елены Ито. Её нашли со следами побоев на лице и кровоподтёками в квартире, где она проживала одна. Полиция рассматривает версию убийства.В полицию через друзей обратился ее муж, также гражданин России, проживающий отдельно. Он пришел к ней после того, как не мог с ней связаться несколько дней. В самой комнате нет следов борьбы или грабежа, входная дверь была заперта.
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осака (город), россия, в мире, япония
Осака (город), Россия, В мире, Япония
В генконсульство пока не поступали данные о гибели россиянки в Осаке

Генконсульство свяжется с полицией по делу об гибели россиянки в Осаке

© AP Photo / Hiro KomaeПолиция в Японии
Полиция в Японии - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© AP Photo / Hiro Komae
Полиция в Японии. Архивное фото
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ОСАКА (Япония), 28 июн – РИА Новости. Официальная информация о смерти гражданки РФ в японской Осаке в генеральное консульство России пока не поступала, дипломаты будут связываться с полицией города для выяснения обстоятельств происшествия, заявили РИА Новости в диппредставительстве.
"Официальная информация в генеральное консульство России не поступала. Будем связываться с полицией Осаки для выяснения обстоятельств происшествия", - уточнили в генконсульстве России в Осаке.
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Ранее Киодо сообщило, что в ночь на пятницу в Осаке обнаружено тело 50-летней россиянки Елены Ито. Её нашли со следами побоев на лице и кровоподтёками в квартире, где она проживала одна. Полиция рассматривает версию убийства.
В полицию через друзей обратился ее муж, также гражданин России, проживающий отдельно. Он пришел к ней после того, как не мог с ней связаться несколько дней. В самой комнате нет следов борьбы или грабежа, входная дверь была заперта.
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