https://ria.ru/20250628/yaponiya-2025968093.html
В генконсульство пока не поступали данные о гибели россиянки в Осаке
В генконсульство пока не поступали данные о гибели россиянки в Осаке - РИА Новости, 28.06.2025
В генконсульство пока не поступали данные о гибели россиянки в Осаке
Официальная информация о смерти гражданки РФ в японской Осаке в генеральное консульство России пока не поступала, дипломаты будут связываться с полицией города... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T03:33:00+03:00
2025-06-28T03:33:00+03:00
2025-06-28T06:23:00+03:00
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ОСАКА (Япония), 28 июн – РИА Новости. Официальная информация о смерти гражданки РФ в японской Осаке в генеральное консульство России пока не поступала, дипломаты будут связываться с полицией города для выяснения обстоятельств происшествия, заявили РИА Новости в диппредставительстве."Официальная информация в генеральное консульство России не поступала. Будем связываться с полицией Осаки для выяснения обстоятельств происшествия", - уточнили в генконсульстве России в Осаке.Ранее Киодо сообщило, что в ночь на пятницу в Осаке обнаружено тело 50-летней россиянки Елены Ито. Её нашли со следами побоев на лице и кровоподтёками в квартире, где она проживала одна. Полиция рассматривает версию убийства.В полицию через друзей обратился ее муж, также гражданин России, проживающий отдельно. Он пришел к ней после того, как не мог с ней связаться несколько дней. В самой комнате нет следов борьбы или грабежа, входная дверь была заперта.
https://ria.ru/20240903/tailand-1970321178.html
https://ria.ru/20241030/turistka-1980968190.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
осака (город), россия, в мире, япония
Осака (город), Россия, В мире, Япония
В генконсульство пока не поступали данные о гибели россиянки в Осаке
Генконсульство свяжется с полицией по делу об гибели россиянки в Осаке
ОСАКА (Япония), 28 июн – РИА Новости. Официальная информация о смерти гражданки РФ в японской Осаке в генеральное консульство России пока не поступала, дипломаты будут связываться с полицией города для выяснения обстоятельств происшествия, заявили РИА Новости в диппредставительстве.
"Официальная информация в генеральное консульство России
не поступала. Будем связываться с полицией Осаки
для выяснения обстоятельств происшествия", - уточнили в генконсульстве России в Осаке.
Ранее Киодо сообщило, что в ночь на пятницу в Осаке обнаружено тело 50-летней россиянки Елены Ито. Её нашли со следами побоев на лице и кровоподтёками в квартире, где она проживала одна. Полиция рассматривает версию убийства.
В полицию через друзей обратился ее муж, также гражданин России, проживающий отдельно. Он пришел к ней после того, как не мог с ней связаться несколько дней. В самой комнате нет следов борьбы или грабежа, входная дверь была заперта.