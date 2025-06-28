https://ria.ru/20250628/yaponiya-2025968093.html

В генконсульство пока не поступали данные о гибели россиянки в Осаке

В генконсульство пока не поступали данные о гибели россиянки в Осаке - РИА Новости, 28.06.2025

В генконсульство пока не поступали данные о гибели россиянки в Осаке

Официальная информация о смерти гражданки РФ в японской Осаке в генеральное консульство России пока не поступала, дипломаты будут связываться с полицией города... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T03:33:00+03:00

2025-06-28T03:33:00+03:00

2025-06-28T06:23:00+03:00

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ОСАКА (Япония), 28 июн – РИА Новости. Официальная информация о смерти гражданки РФ в японской Осаке в генеральное консульство России пока не поступала, дипломаты будут связываться с полицией города для выяснения обстоятельств происшествия, заявили РИА Новости в диппредставительстве."Официальная информация в генеральное консульство России не поступала. Будем связываться с полицией Осаки для выяснения обстоятельств происшествия", - уточнили в генконсульстве России в Осаке.Ранее Киодо сообщило, что в ночь на пятницу в Осаке обнаружено тело 50-летней россиянки Елены Ито. Её нашли со следами побоев на лице и кровоподтёками в квартире, где она проживала одна. Полиция рассматривает версию убийства.В полицию через друзей обратился ее муж, также гражданин России, проживающий отдельно. Он пришел к ней после того, как не мог с ней связаться несколько дней. В самой комнате нет следов борьбы или грабежа, входная дверь была заперта.

https://ria.ru/20240903/tailand-1970321178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

осака (город), россия, в мире, япония