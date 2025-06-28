https://ria.ru/20250628/vypuskniki-2026013640.html
Чернышенко вручил выпускникам пермского вуза дипломы с отличием
Чернышенко вручил выпускникам пермского вуза дипломы с отличием - РИА Новости, 28.06.2025
Чернышенко вручил выпускникам пермского вуза дипломы с отличием
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил выпускников Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета и вручил им дипломы с отличием,... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T14:12:00+03:00
2025-06-28T14:12:00+03:00
2025-06-28T14:12:00+03:00
россия
дмитрий чернышенко
образование - общество
пермь
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил выпускников Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета и вручил им дипломы с отличием, сообщили в аппарате зампреда правительства. По рекомендациям Минпросвещения РФ 28 июня – единый день выпускных в российских школах. "Поздравляю вас и всех российских выпускников с окончанием этого важного этапа жизни! Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет – кузница педагогических кадров, значимая для всей страны", - сказал Чернышенко. Он добавил, что семья, уважение к старшим, любовь – важные человеческие ценности, которые будущие педагоги должны прививать своим ученикам.
https://ria.ru/20250627/vypusknoy-2025500537.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий чернышенко, образование - общество, пермь
Россия, Дмитрий Чернышенко, Образование - Общество, Пермь
Чернышенко вручил выпускникам пермского вуза дипломы с отличием
Чернышенко поздравил выпускников ПГГПУ и вручил им дипломы с отличием