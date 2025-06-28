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ВСУ потеряли до 175 военных в зоне действий "Юга" за сутки

ВСУ потеряли до 175 военных в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 28.06.2025

ВСУ потеряли до 175 военных в зоне действий "Юга" за сутки

Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 175 военнослужащих ВСУ и орудие полевой артиллерии, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T12:07:00+03:00

2025-06-28T12:07:00+03:00

2025-06-28T12:15:00+03:00

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 175 военнослужащих ВСУ и орудие полевой артиллерии, сообщили в Минобороны России."Противник потерял до 175 военнослужащих, два пикапа и орудие полевой артиллерии", - говорится в сводке российского военного ведомства.По данным министерства, подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Резниковка, Звановка, Плещеевка, Иванополье и Константиновка Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), северск