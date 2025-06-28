https://ria.ru/20250628/vsu--2026002126.html
ВСУ потеряли до 175 военных в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли до 175 военных в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 28.06.2025
ВСУ потеряли до 175 военных в зоне действий "Юга" за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 175 военнослужащих ВСУ и орудие полевой артиллерии, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T12:07:00+03:00
2025-06-28T12:07:00+03:00
2025-06-28T12:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
северск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3953a5ef19012342203445f7a83c572e.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 175 военнослужащих ВСУ и орудие полевой артиллерии, сообщили в Минобороны России."Противник потерял до 175 военнослужащих, два пикапа и орудие полевой артиллерии", - говорится в сводке российского военного ведомства.По данным министерства, подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Резниковка, Звановка, Плещеевка, Иванополье и Константиновка Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
северск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_ae7cbefa8a5a659ffbfb34b39c1d9a62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), северск
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Северск
ВСУ потеряли до 175 военных в зоне действий "Юга" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 175 военных в зоне действий "Юга" за сутки