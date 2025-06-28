Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 175 военных в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 28.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:07 28.06.2025 (обновлено: 12:15 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/vsu--2026002126.html
ВСУ потеряли до 175 военных в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли до 175 военных в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 28.06.2025
ВСУ потеряли до 175 военных в зоне действий "Юга" за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 175 военнослужащих ВСУ и орудие полевой артиллерии, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T12:07:00+03:00
2025-06-28T12:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
северск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3953a5ef19012342203445f7a83c572e.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 175 военнослужащих ВСУ и орудие полевой артиллерии, сообщили в Минобороны России."Противник потерял до 175 военнослужащих, два пикапа и орудие полевой артиллерии", - говорится в сводке российского военного ведомства.По данным министерства, подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Резниковка, Звановка, Плещеевка, Иванополье и Константиновка Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
северск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_ae7cbefa8a5a659ffbfb34b39c1d9a62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), северск
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Северск
ВСУ потеряли до 175 военных в зоне действий "Юга" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 175 военных в зоне действий "Юга" за сутки

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 175 военнослужащих ВСУ и орудие полевой артиллерии, сообщили в Минобороны России.
"Противник потерял до 175 военнослужащих, два пикапа и орудие полевой артиллерии", - говорится в сводке российского военного ведомства.
По данным министерства, подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Резниковка, Звановка, Плещеевка, Иванополье и Константиновка Донецкой Народной Республики.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Северск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала