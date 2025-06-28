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ВСУ потеряли до 155 военных в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ потеряли до 155 военных в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 28.06.2025
ВСУ потеряли до 155 военных в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 155 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", которая улучшила положение по переднему краю, сообщило в субботу... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T12:06:00+03:00
2025-06-28T12:06:00+03:00
2025-06-28T12:16:00+03:00
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 155 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", которая улучшила положение по переднему краю, сообщило в субботу Министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Кондратовка, Могрица и Марьино Сумской области", - говорится в сообщении."На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Уды и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов", - сообщили также в МО РФ.
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безопасность, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ потеряли до 155 военных в зоне действий "Севера" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 155 военных в зоне действий "Севера" за сутки