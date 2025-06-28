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Российские войска освободили Червоную Зирку в ДНР - РИА Новости, 28.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:04 28.06.2025 (обновлено: 13:20 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/voyska--2026000942.html
Российские войска освободили Червоную Зирку в ДНР
Российские войска освободили Червоную Зирку в ДНР - РИА Новости, 28.06.2025
Российские войска освободили Червоную Зирку в ДНР
Российские войска взяли под контроль Червоную Зирку в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T12:04:00+03:00
2025-06-28T13:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
безопасность
запорожская область
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Червоную Зирку в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" в результате решительных действий освободили населенный пункт Червоная Зирка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Бойцы "Востока" нанесли удары по трем бригадам противника в районе Полтавки и Малиновки в Запорожской области, Камышевахи — в ДНР.ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки:Также за сутки авиация и артиллерия поразили склады боеприпасов, цеха производства и сборки ударных дронов большой дальности, места хранения безэкипажных катеров, пункты временной дислокации ВСУ и наемников в 142 районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Запорожская область
Российские войска освободили Червоную Зирку в ДНР

МО РФ: российские войска освободили Червоную Зирку в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Червоную Зирку в ДНР, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате решительных действий освободили населенный пункт Червоная Зирка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Червоную Зирку в ДНР
Подразделения группировки войск Восток освободили Червоную Зирку в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Червоную Зирку в ДНР
Бойцы "Востока" нанесли удары по трем бригадам противника в районе Полтавки и Малиновки в Запорожской области, Камышевахи — в ДНР.
ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки:
  • до 210 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • восемь автомобилей;
  • три артиллерийских орудия;
  • станцию радиоэлектронной борьбы.
Также за сутки авиация и артиллерия поразили склады боеприпасов, цеха производства и сборки ударных дронов большой дальности, места хранения безэкипажных катеров, пункты временной дислокации ВСУ и наемников в 142 районах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьЗапорожская область
 
 
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