https://ria.ru/20250628/voyska--2026000942.html

Российские войска освободили Червоную Зирку в ДНР

Российские войска освободили Червоную Зирку в ДНР - РИА Новости, 28.06.2025

Российские войска освободили Червоную Зирку в ДНР

Российские войска взяли под контроль Червоную Зирку в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T12:04:00+03:00

2025-06-28T12:04:00+03:00

2025-06-28T13:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Червоную Зирку в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" в результате решительных действий освободили населенный пункт Червоная Зирка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Бойцы "Востока" нанесли удары по трем бригадам противника в районе Полтавки и Малиновки в Запорожской области, Камышевахи — в ДНР.ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки:Также за сутки авиация и артиллерия поразили склады боеприпасов, цеха производства и сборки ударных дронов большой дальности, места хранения безэкипажных катеров, пункты временной дислокации ВСУ и наемников в 142 районах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

запорожская область

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2025

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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область