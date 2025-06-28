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Российские войска освободили Червоную Зирку в ДНР
Российские войска освободили Червоную Зирку в ДНР - РИА Новости, 28.06.2025
Российские войска освободили Червоную Зирку в ДНР
Российские войска взяли под контроль Червоную Зирку в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T12:04:00+03:00
2025-06-28T12:04:00+03:00
2025-06-28T13:20:00+03:00
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Червоную Зирку в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" в результате решительных действий освободили населенный пункт Червоная Зирка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Бойцы "Востока" нанесли удары по трем бригадам противника в районе Полтавки и Малиновки в Запорожской области, Камышевахи — в ДНР.ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки:Также за сутки авиация и артиллерия поразили склады боеприпасов, цеха производства и сборки ударных дронов большой дальности, места хранения безэкипажных катеров, пункты временной дислокации ВСУ и наемников в 142 районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Запорожская область
Российские войска освободили Червоную Зирку в ДНР
МО РФ: российские войска освободили Червоную Зирку в ДНР