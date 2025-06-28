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Во Владивостоке побит температурный рекорд 1970 года - РИА Новости, 28.06.2025
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04:53 28.06.2025 (обновлено: 05:13 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/vladivostok-2025970947.html
Во Владивостоке побит температурный рекорд 1970 года
Во Владивостоке побит температурный рекорд 1970 года - РИА Новости, 28.06.2025
Во Владивостоке побит температурный рекорд 1970 года
Воздух во Владивостоке в пятницу прогрелся до рекордных 31,4 градуса, что оказалось выше предыдущего максимума на эту дату, зафиксированного в 1970 году,... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T04:53:00+03:00
2025-06-28T05:13:00+03:00
общество
владивосток
китай
приморский край
примгидромет
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ВЛАДИВОСТОК, 28 июн - РИА Новости. Воздух во Владивостоке в пятницу прогрелся до рекордных 31,4 градуса, что оказалось выше предыдущего максимума на эту дату, зафиксированного в 1970 году, сообщает Примгидромет. "Во Владивостоке установлен новый температурный рекорд! 27 июня 2025 года в городе было зафиксировано плюс 31,4 градуса по Цельсию, что превысило предыдущий рекорд на эту дату, установленный в 1970 году, - тогда максимальная температура составляла ровно плюс 30 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении. Отмечается, что к температурному рекорду привели действия гребня тихоокеанского антициклона, по западной периферии которого на край с центрального Китая выносится очень теплая и сухая воздушная масса."Рекордных значений температура достигла ближе к вечеру: постепенно росла целый день. В полдень фиксировали 30 градусов тепла", - уточнила РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе."Аномально жаркая погода сохраняется в Приморском крае с начала недели, в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение", - добавили синоптики.В Приморье на 24-28 июня действует штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды. По данным синоптиков, значения среднесуточной температуры воздуха превышают климатическую норму на 7 градусов и более. В районах Приморья установилась сильная жара.
https://ria.ru/20250628/pogoda-2025964844.html
https://ria.ru/20250525/pogoda-2018974816.html
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общество, владивосток, китай, приморский край, примгидромет
Общество, Владивосток, Китай, Приморский край, Примгидромет
Во Владивостоке побит температурный рекорд 1970 года

Во Владивостоке воздух прогрелся до рекордных 31,4 градуса

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВладивосток
Владивосток - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 28 июн - РИА Новости. Воздух во Владивостоке в пятницу прогрелся до рекордных 31,4 градуса, что оказалось выше предыдущего максимума на эту дату, зафиксированного в 1970 году, сообщает Примгидромет.
"Во Владивостоке установлен новый температурный рекорд! 27 июня 2025 года в городе было зафиксировано плюс 31,4 градуса по Цельсию, что превысило предыдущий рекорд на эту дату, установленный в 1970 году, - тогда максимальная температура составляла ровно плюс 30 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что к температурному рекорду привели действия гребня тихоокеанского антициклона, по западной периферии которого на край с центрального Китая выносится очень теплая и сухая воздушная масса.
«
"Рекордных значений температура достигла ближе к вечеру: постепенно росла целый день. В полдень фиксировали 30 градусов тепла", - уточнила РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе.
"Аномально жаркая погода сохраняется в Приморском крае с начала недели, в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение", - добавили синоптики.
В Приморье на 24-28 июня действует штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды. По данным синоптиков, значения среднесуточной температуры воздуха превышают климатическую норму на 7 градусов и более. В районах Приморья установилась сильная жара.
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