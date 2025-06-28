https://ria.ru/20250628/vladivostok-2025970947.html

Во Владивостоке побит температурный рекорд 1970 года

Во Владивостоке побит температурный рекорд 1970 года - РИА Новости, 28.06.2025

Во Владивостоке побит температурный рекорд 1970 года

Воздух во Владивостоке в пятницу прогрелся до рекордных 31,4 градуса, что оказалось выше предыдущего максимума на эту дату, зафиксированного в 1970 году,... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T04:53:00+03:00

2025-06-28T04:53:00+03:00

2025-06-28T05:13:00+03:00

общество

владивосток

китай

приморский край

примгидромет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150829/36/1508293688_0:55:3441:1991_1920x0_80_0_0_16eefba63477e0cbc0bee9859f19a644.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 28 июн - РИА Новости. Воздух во Владивостоке в пятницу прогрелся до рекордных 31,4 градуса, что оказалось выше предыдущего максимума на эту дату, зафиксированного в 1970 году, сообщает Примгидромет. "Во Владивостоке установлен новый температурный рекорд! 27 июня 2025 года в городе было зафиксировано плюс 31,4 градуса по Цельсию, что превысило предыдущий рекорд на эту дату, установленный в 1970 году, - тогда максимальная температура составляла ровно плюс 30 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении. Отмечается, что к температурному рекорду привели действия гребня тихоокеанского антициклона, по западной периферии которого на край с центрального Китая выносится очень теплая и сухая воздушная масса."Рекордных значений температура достигла ближе к вечеру: постепенно росла целый день. В полдень фиксировали 30 градусов тепла", - уточнила РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе."Аномально жаркая погода сохраняется в Приморском крае с начала недели, в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение", - добавили синоптики.В Приморье на 24-28 июня действует штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды. По данным синоптиков, значения среднесуточной температуры воздуха превышают климатическую норму на 7 градусов и более. В районах Приморья установилась сильная жара.

https://ria.ru/20250628/pogoda-2025964844.html

https://ria.ru/20250525/pogoda-2018974816.html

владивосток

китай

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владивосток, китай, приморский край, примгидромет