Во Владивостоке побит температурный рекорд 1970 года
Во Владивостоке воздух прогрелся до рекордных 31,4 градуса
Владивосток. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 28 июн - РИА Новости. Воздух во Владивостоке в пятницу прогрелся до рекордных 31,4 градуса, что оказалось выше предыдущего максимума на эту дату, зафиксированного в 1970 году, сообщает Примгидромет.
"Во Владивостоке установлен новый температурный рекорд! 27 июня 2025 года в городе было зафиксировано плюс 31,4 градуса по Цельсию, что превысило предыдущий рекорд на эту дату, установленный в 1970 году, - тогда максимальная температура составляла ровно плюс 30 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к температурному рекорду привели действия гребня тихоокеанского антициклона, по западной периферии которого на край с центрального Китая выносится очень теплая и сухая воздушная масса.
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"Рекордных значений температура достигла ближе к вечеру: постепенно росла целый день. В полдень фиксировали 30 градусов тепла", - уточнила РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе.
"Аномально жаркая погода сохраняется в Приморском крае с начала недели, в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение", - добавили синоптики.
В Приморье на 24-28 июня действует штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды. По данным синоптиков, значения среднесуточной температуры воздуха превышают климатическую норму на 7 градусов и более. В районах Приморья установилась сильная жара.