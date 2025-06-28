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Жители Ульяновки, выгнанные ВСУ из домов, четыре месяца ждали ВС России - РИА Новости, 28.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:44 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/ulyanovka-2026030175.html
Жители Ульяновки, выгнанные ВСУ из домов, четыре месяца ждали ВС России
Жители Ульяновки, выгнанные ВСУ из домов, четыре месяца ждали ВС России - РИА Новости, 28.06.2025
Жители Ульяновки, выгнанные ВСУ из домов, четыре месяца ждали ВС России
Мирные жители Ульяновки (Малиновка - укр.) четыре месяца прятались по подвалам и ждали пока их спасут русские солдаты, рассказал РИА Новости командир штурмового РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T16:44:00+03:00
2025-06-28T16:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Мирные жители Ульяновки (Малиновка - укр.) четыре месяца прятались по подвалам и ждали пока их спасут русские солдаты, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, действующей в составе группировки войск "Центр" с позывным "Росомаха". "На протяжении четырех месяцев они (мирные жители - ред.) переселялись из одного подвала в другой. С детьми причем. Прятались, как мыши. Дети, женщины, старики ели те запасы, которые находили. Они все благодарят, они все хотели, чтобы мы им помогли. Ждали наших пацанов, пока придем и благополучно их спасем", – рассказал "Росомаха". По его словам, украинские боевики выгнали жителей села из домов, в результате люди были вынуждены прятаться в полуразрушенных подвалах. "Люди, которых мы эвакуировали, мирные жители, они уже работают. Есть уже работа, дом, где они со своими семьями проживают. В этом плане я считаю, что наши военнослужащие, наши службы, которые занимаются данными категориями жителей, они справляются на все 100 процентов", – добавил штурмовик. Минобороны России 15 июня сообщило об освобождении силами группировки войск "Центр" населенного пункта Ульяновка в Донецкой Народной Республике.
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Жители Ульяновки, выгнанные ВСУ из домов, четыре месяца ждали ВС России

В Ульяновке старики, женщины и дети 4 месяца в подвалах ждали российских солдат

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Мирные жители Ульяновки (Малиновка - укр.) четыре месяца прятались по подвалам и ждали пока их спасут русские солдаты, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, действующей в составе группировки войск "Центр" с позывным "Росомаха".
"На протяжении четырех месяцев они (мирные жители - ред.) переселялись из одного подвала в другой. С детьми причем. Прятались, как мыши. Дети, женщины, старики ели те запасы, которые находили. Они все благодарят, они все хотели, чтобы мы им помогли. Ждали наших пацанов, пока придем и благополучно их спасем", – рассказал "Росомаха".
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили Ульяновку в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили Ульяновку в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили Ульяновку в ДНР
По его словам, украинские боевики выгнали жителей села из домов, в результате люди были вынуждены прятаться в полуразрушенных подвалах.
"Люди, которых мы эвакуировали, мирные жители, они уже работают. Есть уже работа, дом, где они со своими семьями проживают. В этом плане я считаю, что наши военнослужащие, наши службы, которые занимаются данными категориями жителей, они справляются на все 100 процентов", – добавил штурмовик.
Минобороны России 15 июня сообщило об освобождении силами группировки войск "Центр" населенного пункта Ульяновка в Донецкой Народной Республике.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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