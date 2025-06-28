https://ria.ru/20250628/ulyanovka-2026030175.html

Жители Ульяновки, выгнанные ВСУ из домов, четыре месяца ждали ВС России

Жители Ульяновки, выгнанные ВСУ из домов, четыре месяца ждали ВС России - РИА Новости, 28.06.2025

Жители Ульяновки, выгнанные ВСУ из домов, четыре месяца ждали ВС России

Мирные жители Ульяновки (Малиновка - укр.) четыре месяца прятались по подвалам и ждали пока их спасут русские солдаты, рассказал РИА Новости командир штурмового РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T16:44:00+03:00

2025-06-28T16:44:00+03:00

2025-06-28T16:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Мирные жители Ульяновки (Малиновка - укр.) четыре месяца прятались по подвалам и ждали пока их спасут русские солдаты, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, действующей в составе группировки войск "Центр" с позывным "Росомаха". "На протяжении четырех месяцев они (мирные жители - ред.) переселялись из одного подвала в другой. С детьми причем. Прятались, как мыши. Дети, женщины, старики ели те запасы, которые находили. Они все благодарят, они все хотели, чтобы мы им помогли. Ждали наших пацанов, пока придем и благополучно их спасем", – рассказал "Росомаха". По его словам, украинские боевики выгнали жителей села из домов, в результате люди были вынуждены прятаться в полуразрушенных подвалах. "Люди, которых мы эвакуировали, мирные жители, они уже работают. Есть уже работа, дом, где они со своими семьями проживают. В этом плане я считаю, что наши военнослужащие, наши службы, которые занимаются данными категориями жителей, они справляются на все 100 процентов", – добавил штурмовик. Минобороны России 15 июня сообщило об освобождении силами группировки войск "Центр" населенного пункта Ульяновка в Донецкой Народной Республике.

https://ria.ru/20250618/vsu-2023455725.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность