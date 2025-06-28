https://ria.ru/20250628/ukraina-2026062833.html
В Днепропетровске прогремели взрывы
В Днепропетровске прогремели взрывы - РИА Новости, 28.06.2025
В Днепропетровске прогремели взрывы
Взрывы снова прогремели в городе Днепропетровск на востоке Украины, сообщил украинский телеканала ICTV. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T22:12:00+03:00
2025-06-28T22:12:00+03:00
2025-06-28T22:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровск
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_692:1237:2132:2047_1920x0_80_0_0_f3bd04b50691cfe5b7a5d313ab479f6b.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Взрывы снова прогремели в городе Днепропетровск на востоке Украины, сообщил украинский телеканала ICTV. Ранее в субботу вечером украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Днепропетровске на фоне объявленной воздушной тревоги. "В Днепре (Днепропетровске -ред.) снова слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Факты ICTV". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 22.01 мск, сигнал воздушной тревоги звучит в Днепропетровской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Кировоградской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровск
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_906:1199:2037:2047_1920x0_80_0_0_c0a387114ddb1bf998a96d1c3f1def29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровск, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Днепропетровске прогремели взрывы
В Днепропетровске второй раз за вечер прогремели взрывы