https://ria.ru/20250628/ubiystva-2026013958.html
На Урале задержали участников преступной группы по делу об убийствах
На Урале задержали участников преступной группы по делу об убийствах - РИА Новости, 28.06.2025
На Урале задержали участников преступной группы по делу об убийствах
Участники преступной группы задержаны в Екатеринбурге по делу об убийствах прошлых лет, скоро им будет избрана мера пресечения, сообщает региональное управление РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T14:17:00+03:00
2025-06-28T14:17:00+03:00
2025-06-28T14:17:00+03:00
происшествия
екатеринбург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Участники преступной группы задержаны в Екатеринбурге по делу об убийствах прошлых лет, скоро им будет избрана мера пресечения, сообщает региональное управление СК РФ. "По версии следствия, фигуранты, входившие в состав этнической преступной группы, причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершённых на территории города Екатеринбурга в 2001, 2010, 2011 годах. Несколько подозреваемых уже дали признательные показания, сотрудничают со следствием, проведены обыски по местам проживания указанных лиц", - говорится в сообщении. Уточняется, что фигуранты уголовных дел об убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, убийстве по найму, а также покушении на убийство по найму проверяются на причастность к иным преступлениям, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Наказание за совершение наиболее тяжкого из данных преступлений предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.
https://ria.ru/20250317/ubiystvo-2005403326.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале задержали участников преступной группы по делу об убийствах
СК: в Екатеринбурге задержали подозреваемых по делу об убийствах в 2001-2011 гг