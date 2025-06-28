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Новак рассказал о работе с Турцией над механизмами оплаты для россиян
Новак рассказал о работе с Турцией над механизмами оплаты для россиян - РИА Новости, 28.06.2025
Новак рассказал о работе с Турцией над механизмами оплаты для россиян
РФ и Турция работают над механизмами, позволяющими российским туристам оплачивать услуги в Турции, сообщил в субботу в интервью турецкому госагентству Anadolu... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T12:59:00+03:00
2025-06-28T12:59:00+03:00
2025-06-28T12:59:00+03:00
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СТАМБУЛ, 28 июн - РИА Новости. РФ и Турция работают над механизмами, позволяющими российским туристам оплачивать услуги в Турции, сообщил в субботу в интервью турецкому госагентству Anadolu вице-премьер РФ Александр Новак. "Мы совместно работаем над реализацией мер, связанных с обеспечением безопасности визитов и предоставлением механизмов, позволяющих российским туристам оплачивать услуги в Турции", - заявил Новак. Как передает агентство, Новак ожидает роста числа туристов из РФ в Турции по сравнению с 2024 годом. В пятницу в Москве состоялось заседание межправительственной комиссии двух стран под руководством Новака и министра торговли Турции Омера Болата.
https://ria.ru/20250518/turisty-2017660991.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, россия, москва, александр новак, новости - туризм
Туризм, Турция, Россия, Москва, Александр Новак, Новости - Туризм
Новак рассказал о работе с Турцией над механизмами оплаты для россиян
Новак: РФ и Турция работают над механизмами оплаты услуг для российских туристов