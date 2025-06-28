https://ria.ru/20250628/turtsiya-2026007284.html

Новак рассказал о работе с Турцией над механизмами оплаты для россиян

Новак рассказал о работе с Турцией над механизмами оплаты для россиян - РИА Новости, 28.06.2025

Новак рассказал о работе с Турцией над механизмами оплаты для россиян

РФ и Турция работают над механизмами, позволяющими российским туристам оплачивать услуги в Турции, сообщил в субботу в интервью турецкому госагентству Anadolu... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T12:59:00+03:00

2025-06-28T12:59:00+03:00

2025-06-28T12:59:00+03:00

туризм

турция

россия

москва

александр новак

новости - туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1748959891_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_7bc6afa1fd228cfb4d5a1e5b640f41c9.jpg

СТАМБУЛ, 28 июн - РИА Новости. РФ и Турция работают над механизмами, позволяющими российским туристам оплачивать услуги в Турции, сообщил в субботу в интервью турецкому госагентству Anadolu вице-премьер РФ Александр Новак. "Мы совместно работаем над реализацией мер, связанных с обеспечением безопасности визитов и предоставлением механизмов, позволяющих российским туристам оплачивать услуги в Турции", - заявил Новак. Как передает агентство, Новак ожидает роста числа туристов из РФ в Турции по сравнению с 2024 годом. В пятницу в Москве состоялось заседание межправительственной комиссии двух стран под руководством Новака и министра торговли Турции Омера Болата.

https://ria.ru/20250518/turisty-2017660991.html

турция

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

турция, россия, москва, александр новак, новости - туризм