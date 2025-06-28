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Новак рассказал о работе с Турцией над механизмами оплаты для россиян - РИА Новости, 28.06.2025
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Туризм
 
12:59 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/turtsiya-2026007284.html
Новак рассказал о работе с Турцией над механизмами оплаты для россиян
Новак рассказал о работе с Турцией над механизмами оплаты для россиян - РИА Новости, 28.06.2025
Новак рассказал о работе с Турцией над механизмами оплаты для россиян
РФ и Турция работают над механизмами, позволяющими российским туристам оплачивать услуги в Турции, сообщил в субботу в интервью турецкому госагентству Anadolu... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T12:59:00+03:00
2025-06-28T12:59:00+03:00
туризм
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СТАМБУЛ, 28 июн - РИА Новости. РФ и Турция работают над механизмами, позволяющими российским туристам оплачивать услуги в Турции, сообщил в субботу в интервью турецкому госагентству Anadolu вице-премьер РФ Александр Новак. "Мы совместно работаем над реализацией мер, связанных с обеспечением безопасности визитов и предоставлением механизмов, позволяющих российским туристам оплачивать услуги в Турции", - заявил Новак. Как передает агентство, Новак ожидает роста числа туристов из РФ в Турции по сравнению с 2024 годом. В пятницу в Москве состоялось заседание межправительственной комиссии двух стран под руководством Новака и министра торговли Турции Омера Болата.
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турция, россия, москва, александр новак, новости - туризм
Туризм, Турция, Россия, Москва, Александр Новак, Новости - Туризм
Новак рассказал о работе с Турцией над механизмами оплаты для россиян

Новак: РФ и Турция работают над механизмами оплаты услуг для российских туристов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Александр Новак
Вице-премьер РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вице-премьер РФ Александр Новак. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 28 июн - РИА Новости. РФ и Турция работают над механизмами, позволяющими российским туристам оплачивать услуги в Турции, сообщил в субботу в интервью турецкому госагентству Anadolu вице-премьер РФ Александр Новак.
"Мы совместно работаем над реализацией мер, связанных с обеспечением безопасности визитов и предоставлением механизмов, позволяющих российским туристам оплачивать услуги в Турции", - заявил Новак.
Как передает агентство, Новак ожидает роста числа туристов из РФ в Турции по сравнению с 2024 годом.
В пятницу в Москве состоялось заседание межправительственной комиссии двух стран под руководством Новака и министра торговли Турции Омера Болата.
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ТуризмТурцияРоссияМоскваАлександр НовакНовости - Туризм
 
 
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