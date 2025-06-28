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Эксперт прокомментировал высокие цены в аэропорту Антальи - РИА Новости, 28.06.2025
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Туризм
 
04:22 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/turizm-2025969468.html
Эксперт прокомментировал высокие цены в аэропорту Антальи
Эксперт прокомментировал высокие цены в аэропорту Антальи - РИА Новости, 28.06.2025
Эксперт прокомментировал высокие цены в аэропорту Антальи
Завышенные цены в аэропорту турецкого курорта Анталья вредят выстраиваемому годами образу Турции как выгодного направления и могут повлиять на число туристов,... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T04:22:00+03:00
2025-06-28T04:22:00+03:00
туризм
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СТАМБУЛ, 28 июн - РИА Новости. Завышенные цены в аэропорту турецкого курорта Анталья вредят выстраиваемому годами образу Турции как выгодного направления и могут повлиять на число туристов, решающих вновь посетить страну, заявил РИА Новости координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар. На этой неделе турецкие СМИ обратили внимание на недовольство иностранных туристов в связи с высокими ценами в аэропорту Антальи. Так, вылетающие из международного терминала туристы возмущены тем, что стоимость меню с бургерами в McDonald's стартует от 20 евро, а бигмак в составе меню (бургер, картошка и напиток) обойдется в 40 евро. При этом, как передает корреспондент РИА Новости, цены в терминале внутренних рейсов также отличаются от городских, хотя и установлены не в евро, а в турецких лирах - так, бургер стоит не менее 500 лир (1 тысяча рублей), бутылка пива стоит от 600 лир (1,2 тысячи рублей). Туристы отмечают, что цены в аэропорту выше, чем во многих европейских. "Как один из руководителей в туриндустрии с более чем 40-летним опытом, я негативно оцениваю эту ситуацию. Пока Турция годами создавала имидж привлекательного направления с точки зрения соотношения цены и качества, подобные завышенные цены вредят образу Турции, а также несут риск снижения числа туристов, повторно посещающих нашу страну", - заявил Санджар. "Турция все еще считается выгодным направлением, особенно для прибывающих из Европы туристов со средним уровнем дохода. Однако у туристов, если они увидят подобные цены в аэропорту, может возникнуть ощущение, что Турция входит в список стран, где высока вероятность, что на туристах хотят наживиться. Негативные комментарии в соцсетях могут ускорить в таком случае перенаправление туристов на курорты других стран, таких как Египет и Вьетнам", - отметил эксперт. В общей сложности с начала года в Турцию прибыли более 1,72 миллиона россиян, что на 5,2% меньше показателей 2024 года, следует из подсчетов РИА Новости. Всего Турцию за первые пять месяцев посетили более 15,6 миллиона иностранцев, что на 1% хуже показателей того же периода 2024 года. Доходы Турции от туризма за первый квартал 2025 года стали рекордными, достигнув 9,5 миллиарда долларов, несмотря на снижение числа посетивших страну туристов, следует из статистики министерства культуры и туризма.
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новости - туризм, турция, анталья (провинция)
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Анталья (провинция)
Эксперт прокомментировал высокие цены в аэропорту Антальи

Санджар: завышенные цены в аэропорту Анталья вредят имиджу Турции

© Sputnik / Туран Салджы | Перейти в медиабанкРоссийские туристы в аэропорту Антальи
Российские туристы в аэропорту Антальи - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© Sputnik / Туран Салджы
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Российские туристы в аэропорту Антальи. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 28 июн - РИА Новости. Завышенные цены в аэропорту турецкого курорта Анталья вредят выстраиваемому годами образу Турции как выгодного направления и могут повлиять на число туристов, решающих вновь посетить страну, заявил РИА Новости координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар.
На этой неделе турецкие СМИ обратили внимание на недовольство иностранных туристов в связи с высокими ценами в аэропорту Антальи. Так, вылетающие из международного терминала туристы возмущены тем, что стоимость меню с бургерами в McDonald's стартует от 20 евро, а бигмак в составе меню (бургер, картошка и напиток) обойдется в 40 евро. При этом, как передает корреспондент РИА Новости, цены в терминале внутренних рейсов также отличаются от городских, хотя и установлены не в евро, а в турецких лирах - так, бургер стоит не менее 500 лир (1 тысяча рублей), бутылка пива стоит от 600 лир (1,2 тысячи рублей). Туристы отмечают, что цены в аэропорту выше, чем во многих европейских.
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"Как один из руководителей в туриндустрии с более чем 40-летним опытом, я негативно оцениваю эту ситуацию. Пока Турция годами создавала имидж привлекательного направления с точки зрения соотношения цены и качества, подобные завышенные цены вредят образу Турции, а также несут риск снижения числа туристов, повторно посещающих нашу страну", - заявил Санджар.
"Турция все еще считается выгодным направлением, особенно для прибывающих из Европы туристов со средним уровнем дохода. Однако у туристов, если они увидят подобные цены в аэропорту, может возникнуть ощущение, что Турция входит в список стран, где высока вероятность, что на туристах хотят наживиться. Негативные комментарии в соцсетях могут ускорить в таком случае перенаправление туристов на курорты других стран, таких как Египет и Вьетнам", - отметил эксперт.
В общей сложности с начала года в Турцию прибыли более 1,72 миллиона россиян, что на 5,2% меньше показателей 2024 года, следует из подсчетов РИА Новости. Всего Турцию за первые пять месяцев посетили более 15,6 миллиона иностранцев, что на 1% хуже показателей того же периода 2024 года.
Доходы Турции от туризма за первый квартал 2025 года стали рекордными, достигнув 9,5 миллиарда долларов, несмотря на снижение числа посетивших страну туристов, следует из статистики министерства культуры и туризма.
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