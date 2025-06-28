В Армянской апостольской церкви заявили об угрозе гармонии в обществе
Армянская епархия в РФ: попытки подорвать авторитет ААЦ угрожают обществу
Армянский монастырь Агарцин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Российская и Ново-Нахичеванская епархия Армянской апостольской церкви (ААЦ) заявила, что попытки подорвать авторитет ААЦ недопустимы и угрожают гармонии в армянском обществе.
"Армянская апостольская церковь на протяжении веков являлась и остаётся хранительницей духовных и национальных ценностей армянского народа, оплотом его идентичности, веры и единения. Попытки подорвать её авторитет, дискредитировать священнослужителей или внести раскол в ряды верующих недопустимы и несут угрозу как духовной, так и общественной гармонии", – говорится в заявлении в Telegram-канале епархии в субботу.
Утром в пятницу сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в следственный комитет Армении архиепископ Аджапахян вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Власти Армении обвиняют Аджапахяна в призывах к свержению власти, сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными.
Суд арестовал Аджапахяна на два месяца, его защита намерена обжаловать это решение. Ранее суд арестовал на два месяца лидера движения "Священная борьба" архиепископа Баграта Галстаняна.
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер Никол Пашинян в конце мая разместил в соцсети Facebook* оскорбительные посты в адрес церкви, в том числе с использованием ненормативной лексики. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.