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Эксперт назвал завершение войны в Газе одним из приоритетов для Трампа - РИА Новости, 28.06.2025
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10:21 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/trump-2025991460.html
Эксперт назвал завершение войны в Газе одним из приоритетов для Трампа
Эксперт назвал завершение войны в Газе одним из приоритетов для Трампа - РИА Новости, 28.06.2025
Эксперт назвал завершение войны в Газе одним из приоритетов для Трампа
Окончание войны в Газе является важным приоритетом для президента США Дональда Трампа, но пока его усилия не оправдываются, заявил РИА Новости член совета... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T10:21:00+03:00
2025-06-28T10:21:00+03:00
в мире
израиль
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Окончание войны в Газе является важным приоритетом для президента США Дональда Трампа, но пока его усилия не оправдываются, заявил РИА Новости член совета правления Центра ближневосточных исследований Кирилл Семенов. "Для Трампа, безусловно, окончание войны в Газе является важным приоритетом, но пока его усилия по нормализации обстановки в Газе, установления там устойчивого мира не оправдываются. Есть непонимание с Нетаньяху (премьер Израиля - ред.)", - сказал Семенов, говоря о ситуации в Газе после конфликта между Ираном и Израилем. Он отметил, что в самом Израиле нет консенсуса по поводу войны в Газе. "Есть много противников этого противостояния. Условно говоря, если по Ирану Лапид (лидер оппозиционного блока - ред.) с Нетаньяху и другие оппозиционеры, а также левые и так далее находят общий язык, то по Газе они не находят. Они требуют остановить войну… потому что она абсолютно бесполезна и приводит лишь к человеческим жертвам, никак не уничтожая ХАМАС", - объяснил эксперт. В то же время, в самой Газе есть одно "но" - ХАМАС. "В общем-то, Газа без ХАМАС пока что не работает. Поэтому, конечно, Трамп будет предпринимать усилия (для окончания войны - ред.), но вопрос с ХАМАС остается в подвешенном состоянии", - заключил Семенов. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 56 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
https://ria.ru/20250628/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20250626/tramp-2025477398.html
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в мире, израиль, иран, сша, дональд трамп, хамас
В мире, Израиль, Иран, США, Дональд Трамп, ХАМАС
Эксперт назвал завершение войны в Газе одним из приоритетов для Трампа

Семенов: непонимание с Израилем мешает усилиям Трампа по завершению войны в Газе

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Окончание войны в Газе является важным приоритетом для президента США Дональда Трампа, но пока его усилия не оправдываются, заявил РИА Новости член совета правления Центра ближневосточных исследований Кирилл Семенов.
"Для Трампа, безусловно, окончание войны в Газе является важным приоритетом, но пока его усилия по нормализации обстановки в Газе, установления там устойчивого мира не оправдываются. Есть непонимание с Нетаньяху (премьер Израиля - ред.)", - сказал Семенов, говоря о ситуации в Газе после конфликта между Ираном и Израилем.
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Он отметил, что в самом Израиле нет консенсуса по поводу войны в Газе. "Есть много противников этого противостояния. Условно говоря, если по Ирану Лапид (лидер оппозиционного блока - ред.) с Нетаньяху и другие оппозиционеры, а также левые и так далее находят общий язык, то по Газе они не находят. Они требуют остановить войну… потому что она абсолютно бесполезна и приводит лишь к человеческим жертвам, никак не уничтожая ХАМАС", - объяснил эксперт.
В то же время, в самой Газе есть одно "но" - ХАМАС. "В общем-то, Газа без ХАМАС пока что не работает. Поэтому, конечно, Трамп будет предпринимать усилия (для окончания войны - ред.), но вопрос с ХАМАС остается в подвешенном состоянии", - заключил Семенов.
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Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 56 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
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