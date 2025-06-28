https://ria.ru/20250628/trevoga-2025976518.html

В Липецкой области отменили воздушную опасность

В Липецкой области отменили воздушную опасность - РИА Новости, 28.06.2025

В Липецкой области отменили воздушную опасность

Воздушная опасность отменена в Липецкой области, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T07:20:00+03:00

2025-06-28T07:20:00+03:00

2025-06-28T07:20:00+03:00

липецкая область

безопасность

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Воздушная опасность отменена в Липецкой области, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале. Опасность была объявлена в пятницу в 23.21 мск, она длилась около 8 часов. "Отбой желтого уровня "Воздушной опасности" для Липецкой области", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20250611/uroven-2022382690.html

липецкая область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

липецкая область, безопасность