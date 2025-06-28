https://ria.ru/20250628/trevoga-2025976518.html
В Липецкой области отменили воздушную опасность
В Липецкой области отменили воздушную опасность - РИА Новости, 28.06.2025
В Липецкой области отменили воздушную опасность
Воздушная опасность отменена в Липецкой области, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T07:20:00+03:00
2025-06-28T07:20:00+03:00
2025-06-28T07:20:00+03:00
липецкая область
безопасность
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Воздушная опасность отменена в Липецкой области, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале. Опасность была объявлена в пятницу в 23.21 мск, она длилась около 8 часов. "Отбой желтого уровня "Воздушной опасности" для Липецкой области", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20250611/uroven-2022382690.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, безопасность
Липецкая область, Безопасность
В Липецкой области отменили воздушную опасность
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности