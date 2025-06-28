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Глава РФПИ призвал европейцев обратить внимание на слова Трампа - РИА Новости, 28.06.2025
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16:17 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/tramp-2026027520.html
Глава РФПИ призвал европейцев обратить внимание на слова Трампа
Глава РФПИ призвал европейцев обратить внимание на слова Трампа - РИА Новости, 28.06.2025
Глава РФПИ призвал европейцев обратить внимание на слова Трампа
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T16:17:00+03:00
2025-06-28T16:17:00+03:00
в мире
россия
украина
ближний восток
дональд трамп
кирилл дмитриев
джо байден
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что европейским бюрократам следует обратить внимание на то, что говорит президент США, "папочка" Дональд Трамп, а не к тому, что говорил его предшественник, "некомпетентный" Джо Байден. "Европейским бюрократам необходимо обратить внимание на то, что говорит "папочка Трамп", а не на то, что когда-то говорил "некомпетентный" Джо Байден. Большая разница. Делая мир безопаснее посредством диалога и реалистичных решений", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X. Так он прокомментировал свою предыдущую публикацию, в которой была размещена цитата Трампа, назвавшего "очень приятными" слова российского лидера Владимира Путина после того, как президент РФ отметил усилия главы Белого дома по урегулированию на Украине и Ближнем Востоке. Ранее Путин заявил, что РФ признательна Трампу за усилия по урегулированию на Украине и на Ближнем Востоке. По его словам, Трамп "искренне стремится к урегулированию вопроса на украинском треке". В среду генсек НАТО Марк Рютте, комментируя слова Трампа, сравнившего Иран и Израиль с детьми, заявил, что "папочка иногда должен резко выражаться". Сам американский президент позднее согласился сравнить себя с "папочкой", без которого НАТО пришлось бы тяжело.
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в мире, россия, украина, ближний восток, дональд трамп, кирилл дмитриев, джо байден, нато, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, Украина, Ближний Восток, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Джо Байден, НАТО, Российский фонд прямых инвестиций
Глава РФПИ призвал европейцев обратить внимание на слова Трампа

Глава РФПИ Дмитриев: бюрократам нужно обратить внимание на то, что говорит Трамп

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что европейским бюрократам следует обратить внимание на то, что говорит президент США, "папочка" Дональд Трамп, а не к тому, что говорил его предшественник, "некомпетентный" Джо Байден.
"Европейским бюрократам необходимо обратить внимание на то, что говорит "папочка Трамп", а не на то, что когда-то говорил "некомпетентный" Джо Байден. Большая разница. Делая мир безопаснее посредством диалога и реалистичных решений", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
Так он прокомментировал свою предыдущую публикацию, в которой была размещена цитата Трампа, назвавшего "очень приятными" слова российского лидера Владимира Путина после того, как президент РФ отметил усилия главы Белого дома по урегулированию на Украине и Ближнем Востоке.
Ранее Путин заявил, что РФ признательна Трампу за усилия по урегулированию на Украине и на Ближнем Востоке. По его словам, Трамп "искренне стремится к урегулированию вопроса на украинском треке".
В среду генсек НАТО Марк Рютте, комментируя слова Трампа, сравнившего Иран и Израиль с детьми, заявил, что "папочка иногда должен резко выражаться". Сам американский президент позднее согласился сравнить себя с "папочкой", без которого НАТО пришлось бы тяжело.
Президент США Дональд Трамп перед отправлением на саммит НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
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Вчера, 00:06
 
В миреРоссияУкраинаБлижний ВостокДональд ТрампКирилл ДмитриевДжо БайденНАТОРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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