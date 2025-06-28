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Смерть в "Луково озеро": как засекретили самую ужасную трагедию в СССР - РИА Новости, 28.06.2025
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08:15 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/tragediya-2025883574.html
Смерть в "Луково озеро": как засекретили самую ужасную трагедию в СССР
Смерть в "Луково озеро": как засекретили самую ужасную трагедию в СССР - РИА Новости, 28.06.2025
Смерть в "Луково озеро": как засекретили самую ужасную трагедию в СССР
Это шокирующее и леденящее душу чрезвычайное происшествие случилось более полувека назад. Тогда его постарались скрыть от общественности под грифом "секретно"... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T08:15:00+03:00
2025-06-28T08:15:00+03:00
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости, Вадим Минеев. Это шокирующее и леденящее душу чрезвычайное происшествие случилось более полувека назад. Тогда его постарались скрыть от общественности под грифом "секретно". Трагедия "Лукова озера" навсегда вошла в историю СССР как одна из самых страшных, потому что пострадавшими оказались дети.В июне 1960 года вожатая с 26 детьми из пионерского лагеря пошла на последнюю в своей жизни прогулку, обратно почти никто из детей не вернулся...Ничто не предвещало бедыВ этот пригожий летний денек ничто не предвещало того кошмара, который произойдет позже. Жизнь в пионерском лагере "Луково озеро" располагался в Подмосковье, недалеко от Ногинска шла своим чередом.Свое необычное название он получил от одноименного озера, расположенного рядом, своей формой напоминающего луковицу.Принадлежал лагерь металлургическому заводу "Электросталь" и туда уже несколько десятков лет с удовольствием ездили дети сотрудников завода.Больше всего приезжающие отдыхать в пионерский лагерь дети обожали водные развлечения, которыми с избытком их обеспечивал расположенный на озере пансионат.Среди любимых развлечений детей особую радость им доставляли водные прогулки по озеру на катамаранах. Средняя глубина озера составляет 3,5 метра, а наибольшая – 12 метров.Доподлинно неизвестно10 июня 1960 года младший, 8-й отряд, состоящий из 29 детей возрастом 9-10 лет вместе с вожатой, учительницей русского языка и литературы Марией Зиновьевой возвращались с прогулки вокруг озера.Что именно случилось в этот страшный день так доподлинно никому и не известно. Следователи, родители, работники лагеря, журналисты много лет пытаются, что же на самом деле случилось тогда на озере, что повлекло к мгновенной гибели 26 школьников и двух взрослых.День был жаркий, дети сильно устали после прогулки, а до лагеря идти было еще далеко.К несчастью, воспитательница заметила на берегу моторный катамаран, рядом с которым сидел моторист. Катамаран недавно вернулся из ремонта, и работник проверял исправность всех его механизмов, гоняя его по озеру.Роковое решение, приведшее к трагедииМария Антоновна попросила моториста подвести их с детьми до лагеря по воде. Детей объективно было слишком много для одного катамарана. Но вероятно, взрослые решили, что лагерь рядом, вода спокойная, и прогулка с перегрузом всё же будет безопасной.Детей разделили на две группы рассадили по обе стороны катамарана, категорически запретив баловаться. Мария Антоновна тщательно следила за дисциплиной на борту.А вот что именно случилось дальше представляло загадку даже для следователей.Версии происшедшегоПо одной из версий, на середине озера катамаран заглох. Дети в это время начали баловаться... В какой-то момент один из них детей упал с катамарана. Дети с обеих сторон бросились к тому борту, откуда упал их товарищ. Катамаран не выдержал критического крена и перевернулся.По другой, один из детей и упал за борт еще во время движения. Мария Антоновна тут же прыгнула на помощь. Школьники бросились смотреть, что происходит. И опять критический крен, и катамаран переворачивается.Выжило только троеВсего на плоту было 29 детей и двое взрослых, выжило лишь трое детей.На помощь тонущим школьникам пришел рыбак, который ловил рыбу на берегу, он смог спасти только одну девочку.Еще два мальчика посильнее смогли самостоятельно доплыть до берега, где ребятам помогли мальчики из старшего отряда лагеря, прибежавшие на крики.Позже, когда надежда давно угасла, для участия в поисковых работах прислали на озеро несколько водолазов.Первыми водолазы нашли двух взрослых, когда начали поднимать их тела из озера, то обнаружили, что на одном и другом висят гроздью крепко вцепившиеся в них погибшие дети.Среди утонувших в тот ужасный день детей была, и дочка вожатой Марии Антоновны, медики, позже исследовавшие тело обнаружили, что на момент гибели 35-летняя учительница была беременна.Назначили виновногоВиновным в трагедии назначили начальника лагеря Ивана Зубова, которого в тот день даже не было на месте – он поехал в город для отчета на закупку нового катамарана для детей.Тем не менее его осудили на сроком на 3 года. Приговор Ивану Зубову смягчил подписанный им за несколько дней до трагедии приказ о полном запрете катать детей на лагерных катамаранах.Спустя два года после выхода из тюрьмы Иван Зубов скоропостижно скончался, так и не сумев до конца оправиться от ужасной трагедии, происшедшей в его пионерском лагере.Трагедию совсем не освещали в советских СМИ, о ЧП всесоюзного масштаба только газета "Известия" написала маленькую заметку.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Смерть в "Луково озеро": как засекретили самую ужасную трагедию в СССР

© РИА Новости / Ю.Меснянкин | Перейти в медиабанкВсероссийский пионерский лагерь "Орленок", в море на шлюпках.
Всероссийский пионерский лагерь Орленок, в море на шлюпках. - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Ю.Меснянкин
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости, Вадим Минеев. Это шокирующее и леденящее душу чрезвычайное происшествие случилось более полувека назад. Тогда его постарались скрыть от общественности под грифом "секретно". Трагедия "Лукова озера" навсегда вошла в историю СССР как одна из самых страшных, потому что пострадавшими оказались дети.
В июне 1960 года вожатая с 26 детьми из пионерского лагеря пошла на последнюю в своей жизни прогулку, обратно почти никто из детей не вернулся...

Ничто не предвещало беды

В этот пригожий летний денек ничто не предвещало того кошмара, который произойдет позже. Жизнь в пионерском лагере "Луково озеро" располагался в Подмосковье, недалеко от Ногинска шла своим чередом.
© РИА Новости / Долягин | Перейти в медиабанкПионеры-авиамоделисты в пионерлагере "Артек"
Пионеры-авиамоделисты в пионерлагере Артек - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Долягин
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Пионеры-авиамоделисты в пионерлагере "Артек"
Свое необычное название он получил от одноименного озера, расположенного рядом, своей формой напоминающего луковицу.
Принадлежал лагерь металлургическому заводу "Электросталь" и туда уже несколько десятков лет с удовольствием ездили дети сотрудников завода.
Больше всего приезжающие отдыхать в пионерский лагерь дети обожали водные развлечения, которыми с избытком их обеспечивал расположенный на озере пансионат.
Среди любимых развлечений детей особую радость им доставляли водные прогулки по озеру на катамаранах. Средняя глубина озера составляет 3,5 метра, а наибольшая – 12 метров.

Доподлинно неизвестно

10 июня 1960 года младший, 8-й отряд, состоящий из 29 детей возрастом 9-10 лет вместе с вожатой, учительницей русского языка и литературы Марией Зиновьевой возвращались с прогулки вокруг озера.
Что именно случилось в этот страшный день так доподлинно никому и не известно. Следователи, родители, работники лагеря, журналисты много лет пытаются, что же на самом деле случилось тогда на озере, что повлекло к мгновенной гибели 26 школьников и двух взрослых.
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкОзеро
Озеро - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Озеро
День был жаркий, дети сильно устали после прогулки, а до лагеря идти было еще далеко.
К несчастью, воспитательница заметила на берегу моторный катамаран, рядом с которым сидел моторист. Катамаран недавно вернулся из ремонта, и работник проверял исправность всех его механизмов, гоняя его по озеру.

Роковое решение, приведшее к трагедии

Мария Антоновна попросила моториста подвести их с детьми до лагеря по воде. Детей объективно было слишком много для одного катамарана. Но вероятно, взрослые решили, что лагерь рядом, вода спокойная, и прогулка с перегрузом всё же будет безопасной.
Детей разделили на две группы рассадили по обе стороны катамарана, категорически запретив баловаться. Мария Антоновна тщательно следила за дисциплиной на борту.
А вот что именно случилось дальше представляло загадку даже для следователей.
© РИА Новости / Галина Киселева | Перейти в медиабанкОтделение милиции
Отделение милиции - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Галина Киселева
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Отделение милиции

Версии происшедшего

По одной из версий, на середине озера катамаран заглох. Дети в это время начали баловаться... В какой-то момент один из них детей упал с катамарана. Дети с обеих сторон бросились к тому борту, откуда упал их товарищ. Катамаран не выдержал критического крена и перевернулся.
По другой, один из детей и упал за борт еще во время движения. Мария Антоновна тут же прыгнула на помощь. Школьники бросились смотреть, что происходит. И опять критический крен, и катамаран переворачивается.

Выжило только трое

Всего на плоту было 29 детей и двое взрослых, выжило лишь трое детей.
На помощь тонущим школьникам пришел рыбак, который ловил рыбу на берегу, он смог спасти только одну девочку.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкРыбак плывет на лодке по реке Пинега в Архангельской области
Рыбак плывет на лодке по реке Пинега в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Рыбак плывет на лодке по реке Пинега в Архангельской области
Еще два мальчика посильнее смогли самостоятельно доплыть до берега, где ребятам помогли мальчики из старшего отряда лагеря, прибежавшие на крики.
Позже, когда надежда давно угасла, для участия в поисковых работах прислали на озеро несколько водолазов.
Первыми водолазы нашли двух взрослых, когда начали поднимать их тела из озера, то обнаружили, что на одном и другом висят гроздью крепко вцепившиеся в них погибшие дети.
Среди утонувших в тот ужасный день детей была, и дочка вожатой Марии Антоновны, медики, позже исследовавшие тело обнаружили, что на момент гибели 35-летняя учительница была беременна.

Назначили виновного

Виновным в трагедии назначили начальника лагеря Ивана Зубова, которого в тот день даже не было на месте – он поехал в город для отчета на закупку нового катамарана для детей.
© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Руки в наручниках
Тем не менее его осудили на сроком на 3 года. Приговор Ивану Зубову смягчил подписанный им за несколько дней до трагедии приказ о полном запрете катать детей на лагерных катамаранах.
Спустя два года после выхода из тюрьмы Иван Зубов скоропостижно скончался, так и не сумев до конца оправиться от ужасной трагедии, происшедшей в его пионерском лагере.
Трагедию совсем не освещали в советских СМИ, о ЧП всесоюзного масштаба только газета "Известия" написала маленькую заметку.
 
 
 
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