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Путин особо отметил роль молодежи в зоне СВО - РИА Новости, 28.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:47 28.06.2025 (обновлено: 15:00 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/svo-2026016886.html
Путин особо отметил роль молодежи в зоне СВО
Путин особо отметил роль молодежи в зоне СВО - РИА Новости, 28.06.2025
Путин особо отметил роль молодежи в зоне СВО
Президент России Владимир Путин особо отметил роль молодежи в зоне СВО, подчеркнув, что молодые люди своей жизнью доказывают, какая сила заключена в любви к... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T14:47:00+03:00
2025-06-28T15:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин особо отметил роль молодежи в зоне СВО, подчеркнув, что молодые люди своей жизнью доказывают, какая сила заключена в любви к отечеству.Путин в субботу поздравил молодых россиян с Днем молодежи, отдельно выделив молодых людей, которые выполняют свой долг в зоне спецоперации."Вы собственным примером даете важнейшие нравственные ориентиры, своим делом, своей жизнью доказываете, какая всепобеждающая сила заключена в любви к отечеству. В готовности в любую ситуацию поставить выше всего родину", - сказал Путин, обращаясь к молодым людям-бойцам СВО.
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россия, общество, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Общество, Владимир Путин
Путин особо отметил роль молодежи в зоне СВО

Путин: молодежь на СВО своей жизнью доказывает силу любви к Отечеству

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин особо отметил роль молодежи в зоне СВО, подчеркнув, что молодые люди своей жизнью доказывают, какая сила заключена в любви к отечеству.
Путин в субботу поздравил молодых россиян с Днем молодежи, отдельно выделив молодых людей, которые выполняют свой долг в зоне спецоперации.
"Вы собственным примером даете важнейшие нравственные ориентиры, своим делом, своей жизнью доказываете, какая всепобеждающая сила заключена в любви к отечеству. В готовности в любую ситуацию поставить выше всего родину", - сказал Путин, обращаясь к молодым людям-бойцам СВО.
Российская молодежь - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
День молодежи России
Вчера, 01:03
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияОбществоВладимир Путин
 
 
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