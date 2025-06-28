https://ria.ru/20250628/svo-2026016886.html

Путин особо отметил роль молодежи в зоне СВО

Путин особо отметил роль молодежи в зоне СВО - РИА Новости, 28.06.2025

Путин особо отметил роль молодежи в зоне СВО

Президент России Владимир Путин особо отметил роль молодежи в зоне СВО, подчеркнув, что молодые люди своей жизнью доказывают, какая сила заключена в любви к... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T14:47:00+03:00

2025-06-28T14:47:00+03:00

2025-06-28T15:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин особо отметил роль молодежи в зоне СВО, подчеркнув, что молодые люди своей жизнью доказывают, какая сила заключена в любви к отечеству.Путин в субботу поздравил молодых россиян с Днем молодежи, отдельно выделив молодых людей, которые выполняют свой долг в зоне спецоперации."Вы собственным примером даете важнейшие нравственные ориентиры, своим делом, своей жизнью доказываете, какая всепобеждающая сила заключена в любви к отечеству. В готовности в любую ситуацию поставить выше всего родину", - сказал Путин, обращаясь к молодым людям-бойцам СВО.

https://ria.ru/20250628/molodezh-2025507097.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, общество, владимир путин