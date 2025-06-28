https://ria.ru/20250628/svo-2026016886.html
Путин особо отметил роль молодежи в зоне СВО
Путин особо отметил роль молодежи в зоне СВО - РИА Новости, 28.06.2025
Путин особо отметил роль молодежи в зоне СВО
Президент России Владимир Путин особо отметил роль молодежи в зоне СВО, подчеркнув, что молодые люди своей жизнью доказывают, какая сила заключена в любви к... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T14:47:00+03:00
2025-06-28T14:47:00+03:00
2025-06-28T15:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
общество
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин особо отметил роль молодежи в зоне СВО, подчеркнув, что молодые люди своей жизнью доказывают, какая сила заключена в любви к отечеству.Путин в субботу поздравил молодых россиян с Днем молодежи, отдельно выделив молодых людей, которые выполняют свой долг в зоне спецоперации."Вы собственным примером даете важнейшие нравственные ориентиры, своим делом, своей жизнью доказываете, какая всепобеждающая сила заключена в любви к отечеству. В готовности в любую ситуацию поставить выше всего родину", - сказал Путин, обращаясь к молодым людям-бойцам СВО.
https://ria.ru/20250628/molodezh-2025507097.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_17c37c9ba992bf5611d1d3508579c542.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Общество, Владимир Путин
Путин особо отметил роль молодежи в зоне СВО
Путин: молодежь на СВО своей жизнью доказывает силу любви к Отечеству