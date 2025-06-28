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В России учредили стипендии имени Крылова для студентов-кораблестроителей - РИА Новости, 28.06.2025
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12:23 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/stipendiya-2026003468.html
В России учредили стипендии имени Крылова для студентов-кораблестроителей
В России учредили стипендии имени Крылова для студентов-кораблестроителей - РИА Новости, 28.06.2025
В России учредили стипендии имени Крылова для студентов-кораблестроителей
Правительство РФ учредило стипендии имени А.Н.Крылова для студентов за достижения в кораблестроении, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T12:23:00+03:00
2025-06-28T12:23:00+03:00
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Правительство РФ учредило стипендии имени А.Н.Крылова для студентов за достижения в кораблестроении, сообщила пресс-служба кабмина. "Студенты, имеющие значительные достижения в области кораблестроения, смогут получать стипендии имени выдающегося русского учёного, академика-кораблестроителя А.Н. Крылова. Постановление об учреждении таких стипендий подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Начиная с 1 сентября 2025 года стипендию ежемесячно будут получать 10 студентов (курсантов) очной формы обучения. Размер выплаты составит 15 тысяч рублей каждому стипендиату. Стипендия будет назначаться на 12 месяцев. Стипендии будут назначаться ежегодно по результатам конкурсного отбора комиссии, которую создаст Минобрнауки. Претендовать на их получение смогут обучающиеся по образовательным программам высшего образования. Выдвигать кандидатов будут учёные советы вузов. Кандидаты на получение стипендий должны обучаться по группе специальностей и направлений подготовки "Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта", по итогам промежуточной аттестации иметь оценки "отлично" и "хорошо", а также иметь результаты в научно-исследовательской или научно-практической деятельности в области кораблестроения. Алексей Николаевич Крылов (1863–1945) – выдающийся русский и советский учёный-математик, механик и инженер-кораблестроитель, академик АН СССР. Он является основателем русской школы кораблестроения.
https://ria.ru/20240923/stipendiya-1734931836.html
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общество, россия, ссср, михаил мишустин, образование - общество
Общество, Россия, СССР, Михаил Мишустин, Образование - Общество
В России учредили стипендии имени Крылова для студентов-кораблестроителей

Правительство учредило стипендии имени Крылова за достижения в кораблестроении

© РИА Новости / Евгений ОдиноковСтуденты в аудитории
Студенты в аудитории - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Правительство РФ учредило стипендии имени А.Н.Крылова для студентов за достижения в кораблестроении, сообщила пресс-служба кабмина.
"Студенты, имеющие значительные достижения в области кораблестроения, смогут получать стипендии имени выдающегося русского учёного, академика-кораблестроителя А.Н. Крылова. Постановление об учреждении таких стипендий подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Студенты в библиотеке - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Стипендия студентам в 2024 году: изменение размера и видов выплат
23 сентября 2024, 17:21
Начиная с 1 сентября 2025 года стипендию ежемесячно будут получать 10 студентов (курсантов) очной формы обучения. Размер выплаты составит 15 тысяч рублей каждому стипендиату. Стипендия будет назначаться на 12 месяцев.
Стипендии будут назначаться ежегодно по результатам конкурсного отбора комиссии, которую создаст Минобрнауки. Претендовать на их получение смогут обучающиеся по образовательным программам высшего образования. Выдвигать кандидатов будут учёные советы вузов.
Кандидаты на получение стипендий должны обучаться по группе специальностей и направлений подготовки "Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта", по итогам промежуточной аттестации иметь оценки "отлично" и "хорошо", а также иметь результаты в научно-исследовательской или научно-практической деятельности в области кораблестроения.
Алексей Николаевич Крылов (1863–1945) – выдающийся русский и советский учёный-математик, механик и инженер-кораблестроитель, академик АН СССР. Он является основателем русской школы кораблестроения.
Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
В России появится стипендия имени Жириновского
19 апреля, 10:40
 
ОбществоРоссияСССРМихаил МишустинОбразование - Общество
 
 
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