https://ria.ru/20250628/ssha-2026061268.html

США считают соглашение о прекращении огня в Газе реалистичным

США считают соглашение о прекращении огня в Газе реалистичным - РИА Новости, 28.06.2025

США считают соглашение о прекращении огня в Газе реалистичным

США считают "очень реалистичной" возможность заключения мирного соглашения о прекращении боевых действий в секторе Газа на следующей неделе, заявила в субботу... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T21:50:00+03:00

2025-06-28T21:50:00+03:00

2025-06-28T21:58:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. США считают "очень реалистичной" возможность заключения мирного соглашения о прекращении боевых действий в секторе Газа на следующей неделе, заявила в субботу официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс. "Очень реалистично. Очевидно, что сейчас происходит много вещей", - сообщила она в эфире телеканал Fox News, говоря о реалистичности заключения соглашения о прекращении огня в Газе на следующей неделе. По мнению Брюс, сейчас появилась возможность освободить заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие в секторе Газа может быть достигнуто в течение следующей недели. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 56 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

https://ria.ru/20250604/ssha-2020982475.html

https://ria.ru/20250622/izrail--2024609044.html

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в мире, израиль, сша, ливан, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году