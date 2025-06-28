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Группировка "Днепр" уничтожила до 75 боевиков ВСУ за сутки
Группировка "Днепр" уничтожила до 75 боевиков ВСУ за сутки - РИА Новости, 28.06.2025
Группировка "Днепр" уничтожила до 75 боевиков ВСУ за сутки
Российская группировка "Днепр" нанесла поражение украинским формированиям в Херсонской и Запорожской областях и уничтожила за сутки до 75 военнослужащих... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T12:11:00+03:00
2025-06-28T12:11:00+03:00
2025-06-28T12:12:00+03:00
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российская группировка "Днепр" нанесла поражение украинским формированиям в Херсонской и Запорожской областях и уничтожила за сутки до 75 военнослужащих противника, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области, Антоновка, Казацкое и Новотягинка Херсонской области", - говорится в сводке российского ведомства.Уничтожены до 75 военнослужащих ВСУ, четыре автомобиля, два орудия полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, добавили в МО РФ.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
Группировка "Днепр" уничтожила до 75 боевиков ВСУ за сутки
МО: группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 75 боевиков ВСУ и 3 станции РЭБ