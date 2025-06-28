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Группировка "Днепр" уничтожила до 75 боевиков ВСУ за сутки - РИА Новости, 28.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 28.06.2025 (обновлено: 12:12 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/spetsoperatsiya-2026002647.html
Группировка "Днепр" уничтожила до 75 боевиков ВСУ за сутки
Группировка "Днепр" уничтожила до 75 боевиков ВСУ за сутки - РИА Новости, 28.06.2025
Группировка "Днепр" уничтожила до 75 боевиков ВСУ за сутки
Российская группировка "Днепр" нанесла поражение украинским формированиям в Херсонской и Запорожской областях и уничтожила за сутки до 75 военнослужащих... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T12:11:00+03:00
2025-06-28T12:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
запорожская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российская группировка "Днепр" нанесла поражение украинским формированиям в Херсонской и Запорожской областях и уничтожила за сутки до 75 военнослужащих противника, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области, Антоновка, Казацкое и Новотягинка Херсонской области", - говорится в сводке российского ведомства.Уничтожены до 75 военнослужащих ВСУ, четыре автомобиля, два орудия полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, добавили в МО РФ.
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россия
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
Группировка "Днепр" уничтожила до 75 боевиков ВСУ за сутки

МО: группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 75 боевиков ВСУ и 3 станции РЭБ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Артиллерийский расчет ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллерийский расчет ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российская группировка "Днепр" нанесла поражение украинским формированиям в Херсонской и Запорожской областях и уничтожила за сутки до 75 военнослужащих противника, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области, Антоновка, Казацкое и Новотягинка Херсонской области", - говорится в сводке российского ведомства.
Уничтожены до 75 военнослужащих ВСУ, четыре автомобиля, два орудия полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьЗапорожская областьВооруженные силы РФ
 
 
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