https://ria.ru/20250628/spetsoperatsiya-2026002647.html

Группировка "Днепр" уничтожила до 75 боевиков ВСУ за сутки

Группировка "Днепр" уничтожила до 75 боевиков ВСУ за сутки - РИА Новости, 28.06.2025

Группировка "Днепр" уничтожила до 75 боевиков ВСУ за сутки

Российская группировка "Днепр" нанесла поражение украинским формированиям в Херсонской и Запорожской областях и уничтожила за сутки до 75 военнослужащих... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T12:11:00+03:00

2025-06-28T12:11:00+03:00

2025-06-28T12:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российская группировка "Днепр" нанесла поражение украинским формированиям в Херсонской и Запорожской областях и уничтожила за сутки до 75 военнослужащих противника, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области, Антоновка, Казацкое и Новотягинка Херсонской области", - говорится в сводке российского ведомства.Уничтожены до 75 военнослужащих ВСУ, четыре автомобиля, два орудия полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область, вооруженные силы рф