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ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 28.06.2025
ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
Киев за сутки потерял до 210 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T12:08:00+03:00
2025-06-28T12:08:00+03:00
2025-06-28T12:21:00+03:00
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Киев за сутки потерял до 210 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило в субботу Минобороны РФ."ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы", - сообщается в сводке ведомства.Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Полтавка, Малиновка Запорожской области и Камышеваха Донецкой Народной Республики.
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РИА Новости
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
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ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
МО: ВСУ потеряли до 210 боевиков и 3 орудия в зоне действий "Востока" за сутки