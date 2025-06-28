https://ria.ru/20250628/spetsoperatsiya-2026002246.html

ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 28.06.2025

ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

Киев за сутки потерял до 210 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T12:08:00+03:00

2025-06-28T12:08:00+03:00

2025-06-28T12:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

россия

запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Киев за сутки потерял до 210 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило в субботу Минобороны РФ."ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы", - сообщается в сводке ведомства.Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Полтавка, Малиновка Запорожской области и Камышеваха Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф