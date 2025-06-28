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ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 28.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 28.06.2025 (обновлено: 12:21 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/spetsoperatsiya-2026002246.html
ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 28.06.2025
ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
Киев за сутки потерял до 210 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T12:08:00+03:00
2025-06-28T12:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
россия
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Киев за сутки потерял до 210 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило в субботу Минобороны РФ."ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы", - сообщается в сводке ведомства.Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Полтавка, Малиновка Запорожской области и Камышеваха Донецкой Народной Республики.
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донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Россия, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли до 210 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

МО: ВСУ потеряли до 210 боевиков и 3 орудия в зоне действий "Востока" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Киев за сутки потерял до 210 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило в субботу Минобороны РФ.
"ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы", - сообщается в сводке ведомства.
Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Полтавка, Малиновка Запорожской области и Камышеваха Донецкой Народной Республики.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаРоссияЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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