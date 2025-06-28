https://ria.ru/20250628/spetsoperatsiya-2025972080.html
Экипажи Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ
Экипажи Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 28.06.2025
Экипажи Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ
Экипажи штурмовой авиации Су-25 ВКС России уничтожили живую силу и опорный пункт ВСУ в зоне действия группировки "Восток", сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T05:13:00+03:00
2025-06-28T05:13:00+03:00
2025-06-28T05:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Экипажи штурмовой авиации Су-25 ВКС России уничтожили живую силу и опорный пункт ВСУ в зоне действия группировки "Восток", сообщили журналистам в Минобороны."Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили живую силу и опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", — рассказали в министерстве.Отмечается, что пуски ракет выполнялись парами с малых высот. "После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета", — заключили в ведомстве.Всего, по данным Минобороны от пятницы, за неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Запорожье, Перебудова, Шевченко и Ялта в ДНР. На этом участке зоны СВО Украина потеряла более 1360 военных и два танка.
https://ria.ru/20250627/oruzhie-2025911347.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-25
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-25
Экипажи Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ
Экипажи Су-25 уничтожили живую силу и опорный пункт ВСУ