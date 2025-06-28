https://ria.ru/20250628/spetsoperatsiya-2025971918.html

Инженеры разминируют дороги на Краснолиманском направлении

Инженеры разминируют дороги на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 28.06.2025

Инженеры разминируют дороги на Краснолиманском направлении

Инженеры группировки войск "Запад" разминируют участки дорог, ведущих к недавно освобожденным населенным пунктам на краснолиманском участке фронта, сообщили в... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T05:12:00+03:00

2025-06-28T05:12:00+03:00

2025-06-28T05:12:00+03:00

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ЛУГАНСК, 28 июн – РИА Новости. Инженеры группировки войск "Запад" разминируют участки дорог, ведущих к недавно освобожденным населенным пунктам на краснолиманском участке фронта, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие отдельного инженерно-саперного батальона мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" продолжают выполнять задачи по разминированию участков дорог и местности к освобожденным населенным пунктам на краснолиманском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении МО. Уточняется, что ВСУ при отступлении беспорядочно минируют маршруты возможного движения войск РФ, активно применяя средства дистанционного минирования. "На плечи бойцов инженерно-разведывательных дозоров ложится основная задача по содержанию маршрутов автомобильной и гусеничной техники", - пояснили в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20250627/oruzhie-2025911347.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность