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Инженеры разминируют дороги на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 28.06.2025
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Инженеры разминируют дороги на Краснолиманском направлении
Инженеры разминируют дороги на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 28.06.2025
Инженеры разминируют дороги на Краснолиманском направлении
Инженеры группировки войск "Запад" разминируют участки дорог, ведущих к недавно освобожденным населенным пунктам на краснолиманском участке фронта, сообщили в... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T05:12:00+03:00
2025-06-28T05:12:00+03:00
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ЛУГАНСК, 28 июн – РИА Новости. Инженеры группировки войск "Запад" разминируют участки дорог, ведущих к недавно освобожденным населенным пунктам на краснолиманском участке фронта, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие отдельного инженерно-саперного батальона мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" продолжают выполнять задачи по разминированию участков дорог и местности к освобожденным населенным пунктам на краснолиманском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении МО. Уточняется, что ВСУ при отступлении беспорядочно минируют маршруты возможного движения войск РФ, активно применяя средства дистанционного минирования. "На плечи бойцов инженерно-разведывательных дозоров ложится основная задача по содержанию маршрутов автомобильной и гусеничной техники", - пояснили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20250627/oruzhie-2025911347.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Инженеры разминируют дороги на Краснолиманском направлении

Бойцы группы Запад разминируют дороги к освобожденным населенным пунктам

© РИА Новости / Андрей КоцСаперы
Саперы - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Андрей Коц
Саперы. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 июн – РИА Новости. Инженеры группировки войск "Запад" разминируют участки дорог, ведущих к недавно освобожденным населенным пунктам на краснолиманском участке фронта, сообщили в Минобороны РФ.
"Военнослужащие отдельного инженерно-саперного батальона мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" продолжают выполнять задачи по разминированию участков дорог и местности к освобожденным населенным пунктам на краснолиманском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении МО.
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Уточняется, что ВСУ при отступлении беспорядочно минируют маршруты возможного движения войск РФ, активно применяя средства дистанционного минирования.
"На плечи бойцов инженерно-разведывательных дозоров ложится основная задача по содержанию маршрутов автомобильной и гусеничной техники", - пояснили в оборонном ведомстве.
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