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Солнцев: более 3 тысяч выпускников поучаствовали в празднике в Оренбурге
Солнцев: более 3 тысяч выпускников поучаствовали в празднике в Оренбурге - РИА Новости, 28.06.2025
Солнцев: более 3 тысяч выпускников поучаствовали в празднике в Оренбурге
Свыше 3 тысяч человек приняли участие в празднике выпускников в Оренбурге, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T11:40:00+03:00
2025-06-28T11:40:00+03:00
2025-06-28T11:49:00+03:00
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Свыше 3 тысяч человек приняли участие в празднике выпускников в Оренбурге, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев. Среди участников праздника были медалисты, победители всероссийских олимпиад и конкурсов, выпускники колледжей и техникумов, а также ученики, сдавшие единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 100 баллов. "Столько энергии, задора у ребят и, конечно, огромная радость, что они достойно прошли такой сложный этап", – написал в своем телеграм-канале Солнцев.Врио губернатора региона подчеркнул, что в 2025 году в Оренбургской области 94 выпускника сдали единый государственный экзамен на 100 баллов. Три оренбургских ученика получили 200 баллов по двум предметам. "Я уверен, у наших выпускников все получится. Спасибо уважаемым педагогам и родителям за воспитание талантливых, уверенных и целеустремленных ребят – за яркое будущее Оренбуржья!" – сказал Солнцев. Ранее врио главы региона провел неформальную встречу с участниками международного молодежного форума "Евразия Global". Он проходит в регионе с 24 по 29 июня. Солнцев подчеркнул, что ему приятно слышать от гостей позитивный отклик на форум, а от подростков Оренбурга – на молодежные центры.
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евгений солнцев, оренбург, оренбургская область
Оренбургская область, Евгений Солнцев, Оренбург, Оренбургская область
Солнцев: более 3 тысяч выпускников поучаствовали в празднике в Оренбурге
Солнцев: свыше 3 тыс выпускников поучаствовали в празднике в Оренбурге