https://ria.ru/20250628/solntsev--2025999391.html

Солнцев поздравил жителей Оренбуржья с Днем молодежи

Солнцев поздравил жителей Оренбуржья с Днем молодежи - РИА Новости, 28.06.2025

Солнцев поздравил жителей Оренбуржья с Днем молодежи

Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев поздравил жителей региона с Днем молодежи. РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T11:43:00+03:00

2025-06-28T11:43:00+03:00

2025-06-28T11:43:00+03:00

оренбургская область

евгений солнцев

оренбургская область

россия

оренбург

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев поздравил жителей региона с Днем молодежи. Молодых людей он назвал движущей силой региона. "Активные, талантливые, изобретательные, целеустремленные – мы гордимся тем, что в Оренбуржье столько парней и девушек, которые с готовностью принимают все вызовы времени и вместе с нами развивают родной край", – написал Солнцев в своем телеграм-канале.Он отметил, что в руках юношей и девушек – будущее региона и всей России. Солнцев пожелал молодым людям уверенности в своих силах, смелого движения вперед и достижения всех целей. Ранее врио губернатора рассказал о прошедшем в Оренбурге празднике выпускников. В нем приняли участие более 3 тысяч медалистов, победителей всероссийских олимпиад и конкурсов, выпускников колледжей и техникумов, а также учеников, сдавших единый государственный экзамен на 100 баллов. "Я уверен, у наших выпускников все получится. Спасибо уважаемым педагогам и родителям за воспитание талантливых, уверенных и целеустремленных ребят – за яркое будущее Оренбуржья!" – сказал Солнцев. Он подчеркнул, что в 2025 году в Оренбургской области 94 выпускника сдали единый государственный экзамен на 100 баллов. Три оренбургских ученика получили 200 баллов по двум предметам.

https://ria.ru/20250628/solntsev-2025999256.html

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евгений солнцев, оренбургская область, россия, оренбург