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Солнцев поздравил жителей Оренбуржья с Днем молодежи - РИА Новости, 28.06.2025
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
11:43 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/solntsev--2025999391.html
Солнцев поздравил жителей Оренбуржья с Днем молодежи
Солнцев поздравил жителей Оренбуржья с Днем молодежи - РИА Новости, 28.06.2025
Солнцев поздравил жителей Оренбуржья с Днем молодежи
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев поздравил жителей региона с Днем молодежи. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T11:43:00+03:00
2025-06-28T11:43:00+03:00
оренбургская область
евгений солнцев
оренбургская область
россия
оренбург
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев поздравил жителей региона с Днем молодежи. Молодых людей он назвал движущей силой региона. &quot;Активные, талантливые, изобретательные, целеустремленные – мы гордимся тем, что в Оренбуржье столько парней и девушек, которые с готовностью принимают все вызовы времени и вместе с нами развивают родной край&quot;, – написал Солнцев в своем телеграм-канале.Он отметил, что в руках юношей и девушек – будущее региона и всей России. Солнцев пожелал молодым людям уверенности в своих силах, смелого движения вперед и достижения всех целей. Ранее врио губернатора рассказал о прошедшем в Оренбурге празднике выпускников. В нем приняли участие более 3 тысяч медалистов, победителей всероссийских олимпиад и конкурсов, выпускников колледжей и техникумов, а также учеников, сдавших единый государственный экзамен на 100 баллов. "Я уверен, у наших выпускников все получится. Спасибо уважаемым педагогам и родителям за воспитание талантливых, уверенных и целеустремленных ребят – за яркое будущее Оренбуржья!" – сказал Солнцев. Он подчеркнул, что в 2025 году в Оренбургской области 94 выпускника сдали единый государственный экзамен на 100 баллов. Три оренбургских ученика получили 200 баллов по двум предметам.
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евгений солнцев, оренбургская область, россия, оренбург
Оренбургская область, Евгений Солнцев, Оренбургская область, Россия, Оренбург
Солнцев поздравил жителей Оренбуржья с Днем молодежи

Евгений Солнцев поздравил с праздником молодежь Оренбургской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЕвгений Солнцев
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Евгений Солнцев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев поздравил жителей региона с Днем молодежи.
Молодых людей он назвал движущей силой региона.
«

"Активные, талантливые, изобретательные, целеустремленные – мы гордимся тем, что в Оренбуржье столько парней и девушек, которые с готовностью принимают все вызовы времени и вместе с нами развивают родной край", – написал Солнцев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в руках юношей и девушек – будущее региона и всей России. Солнцев пожелал молодым людям уверенности в своих силах, смелого движения вперед и достижения всех целей.
Ранее врио губернатора рассказал о прошедшем в Оренбурге празднике выпускников. В нем приняли участие более 3 тысяч медалистов, победителей всероссийских олимпиад и конкурсов, выпускников колледжей и техникумов, а также учеников, сдавших единый государственный экзамен на 100 баллов.
«
"Я уверен, у наших выпускников все получится. Спасибо уважаемым педагогам и родителям за воспитание талантливых, уверенных и целеустремленных ребят – за яркое будущее Оренбуржья!" – сказал Солнцев.
Он подчеркнул, что в 2025 году в Оренбургской области 94 выпускника сдали единый государственный экзамен на 100 баллов. Три оренбургских ученика получили 200 баллов по двум предметам.
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
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Вчера, 11:40
 
Оренбургская областьЕвгений СолнцевОренбургская областьРоссияОренбург
 
 
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