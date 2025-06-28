Глава МИД Украины сделал истеричное заявление о России
МИД Украины пригрозил санкциями странам, покупающим нефть из России
© AP Photo / Andrii NesterewnkoАндрей Сибига
© AP Photo / Andrii Nesterewnko
Андрей Сибига. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига попытался пригрозить странам, покупающим российскую нефть. Его слова приводит издание "Страна.ua".
"Он уточнил, что в ближайшее время Украина будет инициировать санкционные шаги в отношении таких государств", — говорится в публикации.
"Он уточнил, что в ближайшее время Украина будет инициировать санкционные шаги в отношении таких государств", — говорится в публикации.
Сибига добавил, что нефть, газ и другие энергетические продукты по-прежнему поступают на европейские рынки, что приносит России значительные доходы.
Издание отмечает, что крупнейшими покупателями российской нефти являются Китай, Индия, а также Турция. Кроме того, опосредованно российская нефть продается и в Европе.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Западу не удастся закрыть поставки российской нефти, объемы ее потребления в мире растут.
Издание отмечает, что крупнейшими покупателями российской нефти являются Китай, Индия, а также Турция. Кроме того, опосредованно российская нефть продается и в Европе.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Западу не удастся закрыть поставки российской нефти, объемы ее потребления в мире растут.