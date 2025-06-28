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Глава МИД Украины сделал истеричное заявление о России - РИА Новости, 28.06.2025
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08:43 28.06.2025 (обновлено: 17:22 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/sibiga-2025982773.html
Глава МИД Украины сделал истеричное заявление о России
Глава МИД Украины сделал истеричное заявление о России - РИА Новости, 28.06.2025
Глава МИД Украины сделал истеричное заявление о России
Глава МИД Украины Андрей Сибига попытался пригрозить странам, покупающим российскую нефть. Его слова приводит издание "Страна.ua". "Он уточнил, что в ближайшее... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T08:43:00+03:00
2025-06-28T17:22:00+03:00
украина
россия
андрей сибига
цены на нефть
в мире
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига попытался пригрозить странам, покупающим российскую нефть. Его слова приводит издание "Страна.ua". "Он уточнил, что в ближайшее время Украина будет инициировать санкционные шаги в отношении таких государств", — говорится в публикации. Сибига добавил, что нефть, газ и другие энергетические продукты по-прежнему поступают на европейские рынки, что приносит России значительные доходы. Издание отмечает, что крупнейшими покупателями российской нефти являются Китай, Индия, а также Турция. Кроме того, опосредованно российская нефть продается и в Европе.Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Западу не удастся закрыть поставки российской нефти, объемы ее потребления в мире растут.
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украина, россия, андрей сибига, цены на нефть, в мире
Украина, Россия, Андрей Сибига, Цены на нефть, В мире
Глава МИД Украины сделал истеричное заявление о России

МИД Украины пригрозил санкциями странам, покупающим нефть из России

© AP Photo / Andrii NesterewnkoАндрей Сибига
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© AP Photo / Andrii Nesterewnko
Андрей Сибига. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига попытался пригрозить странам, покупающим российскую нефть. Его слова приводит издание "Страна.ua".

"Он уточнил, что в ближайшее время Украина будет инициировать санкционные шаги в отношении таких государств", — говорится в публикации.
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Вчера, 08:25
Сибига добавил, что нефть, газ и другие энергетические продукты по-прежнему поступают на европейские рынки, что приносит России значительные доходы.

Издание отмечает, что крупнейшими покупателями российской нефти являются Китай, Индия, а также Турция. Кроме того, опосредованно российская нефть продается и в Европе.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Западу не удастся закрыть поставки российской нефти, объемы ее потребления в мире растут.
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УкраинаРоссияАндрей СибигаЦены на нефтьВ мире
 
 
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