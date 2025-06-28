https://ria.ru/20250628/serbiya-2025960439.html

В Белграде пройдет массовый протест против властей Сербии

В Белграде пройдет массовый протест против властей Сербии - РИА Новости, 28.06.2025

В Белграде пройдет массовый протест против властей Сербии

В Белграде студенты и сторонники оппозиции проведут вечером в субботу крупнейший протест против властей Сербии с требованием назначить дату досрочных выборов в... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T00:31:00+03:00

2025-06-28T00:31:00+03:00

2025-06-28T00:31:00+03:00

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БЕЛГРАД, 28 июн - РИА Новости. В Белграде студенты и сторонники оппозиции проведут вечером в субботу крупнейший протест против властей Сербии с требованием назначить дату досрочных выборов в Скупщину (парламент) страны, МВД готовится реагировать на беспорядки и попытки вторжения в госструктуры. Студенты, блокирующие работу вузов Сербии уже семь месяцев, в соцсетях призвали граждан на массовый протест в Белграде в субботу в 18.00 (19.00 мск) на площади Славия в центре Белграда. В 21.00 (22.00 мск) истекает срок ультиматума, который они ранее выдвинули властям с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента Александра Вучича перед Скупщиной. "Мы ожидаем, что в случае невыполнения указанных требований в данный срок граждане Сербии будут готовы предпринять все возможные меры гражданского неповиновения, чтобы защитили свое основное право на свободную и легитимную демократическую систему", - говорится в открытом письме организаторов акции правительству Сербии, опубликованном в соцсетях. Руководство страны в субботу проводит официальные церемонии в честь праздника годовщины Косовского боя с турками-османами 28 июня 1389 года. Президент вручает госнаграды в Белграде, премьер Джуро Мацут возглавляет делегацию на торжествах в городе Крушевац - средневековой столице Сербии. Ранее представители власти неоднократно заявляли, что ожидают насилия со стороны демонстрантов. "Призываю всех, чтобы все прошло мирно и предупреждаю, чтобы не нападали на сотрудников полиции и госструктуры. Надеюсь, что все пройдет мирно. Каждый, кто совершит преступление, понесет наказание", - заявил глава МВД Ивица Дачич журналистам в пятницу. С подобными предупреждениями выступили в тот же день директор полиции Сербии Драган Васильевич и Высшая прокуратура Сербии. Госпредприятие в пятницу "Србиявоз" оповестило граждан, что железные дороги Сербии получили анонимную угрозу теракта на всех поездах и направлениях и приостанавливают движение во всей стране. Высший белградский суд в пятницу отправил СИЗО пятерых из шести подозреваемых в подготовке переворота в Сербии и еще одного поместил под домашний арест. При задержании в ночь на 26 июня у двоих из них обнаружены арбалет и пистолет. Помимо подготовки насильственной смены власти, двое из шести арестованных подозреваются в незаконном хранении и ношении оружия. По данным СМИ, в числе задержанных зампред оппозиционной партии "Новое лицо Сербии". Протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции 25 июня потребовали от руководства страны распустить Скупщину (парламент) и назначить дату проведения досрочных выборов в срок до вечера 28 июня, о чем сообщили в соцсетях. Председатель Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич заявила 19 июня, что демонстранты планируют устроить блокады инфраструктуры и госорганов и нанести стране ущерб на 800 миллионов евро на намеченном на праздник Видовдан 28 июня протесте и в последующие дни. Глава МВД Сербии Ивица Дачич заявил перед тем, что полиция вмешается и примет меры, если участники запланированных протестов устроят насилие и нарушат общественный порядок, и "это будет нехорошо для всех". Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что ожидает насилия со стороны студентов и сторонников оппозиции на массовом протесте 28 июня. День проведения протеста - одна из важнейших символических дат для сербов. В ходе боя на Косовом поле в 1389 году погибли сербский князь Лазарь Хребелянович и турецкий султан Мурад, событие стало определяющим для формирования национальной философии и мировосприятия сербов. Также 28 июня 1914 сербский студент Гаврило Принцип стрелял в Сараево в эрцгерцога австрийского Франца-Фердинанда и убил его, что послужило поводом для начала Первой мировой войны. в ХХ веке 28 июня 2001 года Белград выдал бывшего президента Слободана Милошевича Гаагскому трибуналу, ,где политик скончался на 65-м году жизни от обширного инфаркта миокарда 11 марта 2006 года в тюремной камере Гаагского трибунала, не дождавшись завершения процесса.

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https://ria.ru/20250429/evrokomissar-2014205284.html

https://ria.ru/20250314/serbija-2005123645.html

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Дарья Буймова

в мире, сербия, белград (город), сараево, александр вучич, ивица дачич, ана брнабич