https://ria.ru/20250628/selidovo-2025975833.html

Бывший украинский военный рассказал, как ВСУ убивали пожилых в Селидово

Бывший украинский военный рассказал, как ВСУ убивали пожилых в Селидово - РИА Новости, 28.06.2025

Бывший украинский военный рассказал, как ВСУ убивали пожилых в Селидово

Украинские военные убили пожилых мирных жителей у стен домов в Селидово в ДНР, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону РФ,... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T07:15:00+03:00

2025-06-28T07:15:00+03:00

2025-06-28T07:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

селидово

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955766179_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_33b34c32dc56dc7d312de6fab3620972.jpg

ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские военные убили пожилых мирных жителей у стен домов в Селидово в ДНР, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону РФ, командир группы батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Борзый". Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины. "Когда мы только заходили в Селидово, бабушки были застрелены, дедушки, мирное население просто лежало возле стен. Они (мирные люди - ред.) были просто расстреляны, под стеной лежали, а в стене дыры от пуль", - сказал боец. Об освобождении Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября 2024 года. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение.

https://ria.ru/20250628/prestuplenie-2025968577.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

селидово

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

селидово, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, происшествия