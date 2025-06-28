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Бывший украинский военный рассказал, как ВСУ убивали пожилых в Селидово
Бывший украинский военный рассказал, как ВСУ убивали пожилых в Селидово - РИА Новости, 28.06.2025
Бывший украинский военный рассказал, как ВСУ убивали пожилых в Селидово
Украинские военные убили пожилых мирных жителей у стен домов в Селидово в ДНР, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону РФ,... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T07:15:00+03:00
2025-06-28T07:15:00+03:00
2025-06-28T07:15:00+03:00
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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские военные убили пожилых мирных жителей у стен домов в Селидово в ДНР, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону РФ, командир группы батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Борзый". Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины. "Когда мы только заходили в Селидово, бабушки были застрелены, дедушки, мирное население просто лежало возле стен. Они (мирные люди - ред.) были просто расстреляны, под стеной лежали, а в стене дыры от пуль", - сказал боец. Об освобождении Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября 2024 года. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение.
https://ria.ru/20250628/prestuplenie-2025968577.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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селидово, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Селидово, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Бывший украинский военный рассказал, как ВСУ убивали пожилых в Селидово
Украинские военные убили пожилых жителей у стен домов в Селидово в ДНР