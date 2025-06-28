https://ria.ru/20250628/sberbank-2025987961.html

Сбербанк остается мишенью номер один для киберпреступников, заявил Кузнецов

Сбербанк остается мишенью номер один для киберпреступников, заявил Кузнецов - РИА Новости, 28.06.2025

Сбербанк остается мишенью номер один для киберпреступников, заявил Кузнецов

Сбербанк остается мишенью номер один для киберпреступников, многие из них тренируются на банке, используя самые современные и мощные атаки, рассказал в интервью РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T09:46:00+03:00

2025-06-28T09:46:00+03:00

2025-06-28T09:46:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Сбербанк остается мишенью номер один для киберпреступников, многие из них тренируются на банке, используя самые современные и мощные атаки, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2025 зампред "Сбера" Станислав Кузнецов. "Мы продолжаем оставаться мишенью номер один в мире, пожалуй, для любых киберпреступников и хакеров", - сказал он. Кузнецов отметил, что атаки на банк продолжают оставаться самыми мощными и длительными. "Атака, которая была предпринята на "Сбер" в день рождения президента России в 2022 году, длилась более суток",- напомнил он. "На нас многие тренируются - как мы отражаем атаки, как мы действуем, используют на нас самые современные мощные атаки", - подчеркнул зампред Сбербанка. По словам топ-менеджера, команда Сбербанка, которая занимается в круглосуточном режиме отражением этих киберэтак, в том числе DDoS-атак, сегодня имеет высочайшую подготовку в стране. "И нам за последнее время удается отражать любые кибератаки в автоматизированном режиме, даже самые мощные", - заключил Кузнецов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250113/sberbank-1993400476.html

https://ria.ru/20250625/kibergigiena-2025180441.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, станислав кузнецов, сбербанк россии, сбер