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Сбербанк остается мишенью номер один для киберпреступников, заявил Кузнецов - РИА Новости, 28.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
09:46 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/sberbank-2025987961.html
Сбербанк остается мишенью номер один для киберпреступников, заявил Кузнецов
Сбербанк остается мишенью номер один для киберпреступников, заявил Кузнецов - РИА Новости, 28.06.2025
Сбербанк остается мишенью номер один для киберпреступников, заявил Кузнецов
Сбербанк остается мишенью номер один для киберпреступников, многие из них тренируются на банке, используя самые современные и мощные атаки, рассказал в интервью РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T09:46:00+03:00
2025-06-28T09:46:00+03:00
пмэф-2025
технологии
россия
станислав кузнецов
сбербанк россии
сбер
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Сбербанк остается мишенью номер один для киберпреступников, многие из них тренируются на банке, используя самые современные и мощные атаки, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2025 зампред "Сбера" Станислав Кузнецов. "Мы продолжаем оставаться мишенью номер один в мире, пожалуй, для любых киберпреступников и хакеров", - сказал он. Кузнецов отметил, что атаки на банк продолжают оставаться самыми мощными и длительными. "Атака, которая была предпринята на "Сбер" в день рождения президента России в 2022 году, длилась более суток",- напомнил он. "На нас многие тренируются - как мы отражаем атаки, как мы действуем, используют на нас самые современные мощные атаки", - подчеркнул зампред Сбербанка. По словам топ-менеджера, команда Сбербанка, которая занимается в круглосуточном режиме отражением этих киберэтак, в том числе DDoS-атак, сегодня имеет высочайшую подготовку в стране. "И нам за последнее время удается отражать любые кибератаки в автоматизированном режиме, даже самые мощные", - заключил Кузнецов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250113/sberbank-1993400476.html
https://ria.ru/20250625/kibergigiena-2025180441.html
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технологии, россия, станислав кузнецов, сбербанк россии, сбер
ПМЭФ-2025, Технологии, Россия, Станислав Кузнецов, Сбербанк России, Сбер
Сбербанк остается мишенью номер один для киберпреступников, заявил Кузнецов

Зампред Кузнецов: киберпреступники используют Сбербанк как мишень для тренировок

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка на здании в Москве
Логотип Сбербанка на здании в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Логотип Сбербанка на здании в Москве. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Сбербанк остается мишенью номер один для киберпреступников, многие из них тренируются на банке, используя самые современные и мощные атаки, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2025 зампред "Сбера" Станислав Кузнецов.
"Мы продолжаем оставаться мишенью номер один в мире, пожалуй, для любых киберпреступников и хакеров", - сказал он.
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Кузнецов отметил, что атаки на банк продолжают оставаться самыми мощными и длительными. "Атака, которая была предпринята на "Сбер" в день рождения президента России в 2022 году, длилась более суток",- напомнил он.
"На нас многие тренируются - как мы отражаем атаки, как мы действуем, используют на нас самые современные мощные атаки", - подчеркнул зампред Сбербанка.
По словам топ-менеджера, команда Сбербанка, которая занимается в круглосуточном режиме отражением этих киберэтак, в том числе DDoS-атак, сегодня имеет высочайшую подготовку в стране. "И нам за последнее время удается отражать любые кибератаки в автоматизированном режиме, даже самые мощные", - заключил Кузнецов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025ТехнологииРоссияСтанислав КузнецовСбербанк РоссииСбер
 
 
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