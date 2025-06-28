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В Сбербанке рассказали об опасности DDoS-атак - РИА Новости, 28.06.2025
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06:38 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/sberbank-2025974716.html
В Сбербанке рассказали об опасности DDoS-атак
В Сбербанке рассказали об опасности DDoS-атак - РИА Новости, 28.06.2025
В Сбербанке рассказали об опасности DDoS-атак
Сегодня DDoS-атаку можно купить на черном рынке в даркнете, а в процессе используется множество устройств, поэтому установить, кто является ее организатором,... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T06:38:00+03:00
2025-06-28T06:38:00+03:00
экономика
китай
станислав кузнецов
сбербанк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Сегодня DDoS-атаку можно купить на черном рынке в даркнете, а в процессе используется множество устройств, поэтому установить, кто является ее организатором, достаточно сложно, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2025 зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "Сегодня DDoS-атаку можно купить на черном рынке в теневом интернете", - сказал Кузнецов. "Сегодня установить, кто организатор DDoS-атаки, достаточно сложно, потому что организаторы этих атак используют принцип распределенных серверов или распределенных устройств", - добавил топ-менеджер. Он отметил, что организаторы могут находиться в любой точке мира. "Если у вас утюг имеет связь с интернетом, то он может быть использован как источник ... DDoS-атаки. Если этот утюг находится на территории Соединенных Штатов Америки либо Китая, то из того утюга и из другого утюга может быть совершена DDoS-атака. То есть может быть послан запрос", - пояснил Кузнецов. По его словам, когда миллионы запросов приходят в один момент, система захлебывается и останавливается, но Сбербанк научился с этим бороться. "Мы же умеем различать их, фильтровать их, не допускать этот трафик и останавливать эту атаку на дальних подступах. Мы умеем различать нормальные запросы от ненормальных запросов", - заключил Кузнецов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240903/sberbank-1970373297.html
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экономика, китай, станислав кузнецов, сбербанк россии
Экономика, Китай, Станислав Кузнецов, Сбербанк России
В Сбербанке рассказали об опасности DDoS-атак

Зампред правления Сбербанка Кузнецов: DDoS-атаку можно купить в даркнете

© РИА Новости / Алексей МальгавкоИнформационная война
Информационная война - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Сегодня DDoS-атаку можно купить на черном рынке в даркнете, а в процессе используется множество устройств, поэтому установить, кто является ее организатором, достаточно сложно, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2025 зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Сегодня DDoS-атаку можно купить на черном рынке в теневом интернете", - сказал Кузнецов.
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"Сегодня установить, кто организатор DDoS-атаки, достаточно сложно, потому что организаторы этих атак используют принцип распределенных серверов или распределенных устройств", - добавил топ-менеджер.
Он отметил, что организаторы могут находиться в любой точке мира. "Если у вас утюг имеет связь с интернетом, то он может быть использован как источник ... DDoS-атаки. Если этот утюг находится на территории Соединенных Штатов Америки либо Китая, то из того утюга и из другого утюга может быть совершена DDoS-атака. То есть может быть послан запрос", - пояснил Кузнецов.
По его словам, когда миллионы запросов приходят в один момент, система захлебывается и останавливается, но Сбербанк научился с этим бороться. "Мы же умеем различать их, фильтровать их, не допускать этот трафик и останавливать эту атаку на дальних подступах. Мы умеем различать нормальные запросы от ненормальных запросов", - заключил Кузнецов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
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ЭкономикаКитайСтанислав КузнецовСбербанк России
 
 
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