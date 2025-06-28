https://ria.ru/20250628/sberbank-2025974716.html

В Сбербанке рассказали об опасности DDoS-атак

В Сбербанке рассказали об опасности DDoS-атак - РИА Новости, 28.06.2025

В Сбербанке рассказали об опасности DDoS-атак

Сегодня DDoS-атаку можно купить на черном рынке в даркнете, а в процессе используется множество устройств, поэтому установить, кто является ее организатором,... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T06:38:00+03:00

2025-06-28T06:38:00+03:00

2025-06-28T06:38:00+03:00

экономика

китай

станислав кузнецов

сбербанк россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Сегодня DDoS-атаку можно купить на черном рынке в даркнете, а в процессе используется множество устройств, поэтому установить, кто является ее организатором, достаточно сложно, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2025 зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "Сегодня DDoS-атаку можно купить на черном рынке в теневом интернете", - сказал Кузнецов. "Сегодня установить, кто организатор DDoS-атаки, достаточно сложно, потому что организаторы этих атак используют принцип распределенных серверов или распределенных устройств", - добавил топ-менеджер. Он отметил, что организаторы могут находиться в любой точке мира. "Если у вас утюг имеет связь с интернетом, то он может быть использован как источник ... DDoS-атаки. Если этот утюг находится на территории Соединенных Штатов Америки либо Китая, то из того утюга и из другого утюга может быть совершена DDoS-атака. То есть может быть послан запрос", - пояснил Кузнецов. По его словам, когда миллионы запросов приходят в один момент, система захлебывается и останавливается, но Сбербанк научился с этим бороться. "Мы же умеем различать их, фильтровать их, не допускать этот трафик и останавливать эту атаку на дальних подступах. Мы умеем различать нормальные запросы от ненормальных запросов", - заключил Кузнецов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240903/sberbank-1970373297.html

https://ria.ru/20250627/sber-2025703712.html

китай

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, китай, станислав кузнецов, сбербанк россии