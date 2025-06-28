https://ria.ru/20250628/samolet-2026024666.html
СК раскрыл подробности крушения легкомоторного самолета в Подмосковье
СК раскрыл подробности крушения легкомоторного самолета в Подмосковье - РИА Новости, 28.06.2025
СК раскрыл подробности крушения легкомоторного самолета в Подмосковье
Разбившийся в поле в Подмосковье легкомоторный самолет вылетел с аэродрома Северка без согласования, крушение произошло при выполнении пилотом фигуры высшего... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T15:55:00+03:00
2025-06-28T15:55:00+03:00
2025-06-28T16:14:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Разбившийся в поле в Подмосковье легкомоторный самолет вылетел с аэродрома Северка без согласования, крушение произошло при выполнении пилотом фигуры высшего пилотажа - "бочки", возбуждено дело, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России."Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту крушения легкомоторного самолета с людьми на борту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушения правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц)... Предварительно, крушение произошло при выполнении пилотом фигуры высшего пилотажа (бочка) и столкновения с землей", - говорится в Telegram-канале ведомства.Установлено, что днем в субботу недалеко от деревни Паново в Московской области произошло крушение легкомоторного воздушного судна, на борту которого, предварительно, находилось четыре человека. В результате крушения никто не выжил. Вылет осуществлён с аэродрома Северка, без согласования."Следователем организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250628/samolet-2025979989.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
СК раскрыл подробности крушения легкомоторного самолета в Подмосковье
СК: крушение самолета в Подмосковье произошло при выполнении пилотом "бочки"
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Разбившийся в поле в Подмосковье легкомоторный самолет вылетел с аэродрома Северка без согласования, крушение произошло при выполнении пилотом фигуры высшего пилотажа - "бочки", возбуждено дело, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
«
"Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту крушения легкомоторного самолета с людьми на борту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушения правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц)... Предварительно, крушение произошло при выполнении пилотом фигуры высшего пилотажа (бочка) и столкновения с землей", - говорится в Telegram-канале
ведомства.
Установлено, что днем в субботу недалеко от деревни Паново в Московской области произошло крушение легкомоторного воздушного судна, на борту которого, предварительно, находилось четыре человека. В результате крушения никто не выжил. Вылет осуществлён с аэродрома Северка, без согласования.
"Следователем организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего", - добавляется в сообщении.