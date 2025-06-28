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ПВО сбила восемь украинских беспилотников над российскими регионами
ПВО сбила восемь украинских беспилотников над российскими регионами - РИА Новости, 28.06.2025
ПВО сбила восемь украинских беспилотников над российскими регионами
Российская противовоздушная оборона сбила 8 украинских беспилотников, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T10:31:00+03:00
2025-06-28T10:31:00+03:00
2025-06-28T10:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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орловская область
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
брянская область
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МОСКВА, 28 июня - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона сбила 8 украинских беспилотников, сообщило в субботу Минобороны РФ."28 июня с 06.45 мск до 08.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре – над территорией Орловской области, три - над территорией Брянской области и один – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, орловская область, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф), брянская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Орловская область, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Брянская область
ПВО сбила восемь украинских беспилотников над российскими регионами
МО РФ: ПВО сбила восемь украинских беспилотников над 3 российскими регионами