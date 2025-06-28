https://ria.ru/20250628/pvo--2025994199.html

ПВО сбила восемь украинских беспилотников над российскими регионами

ПВО сбила восемь украинских беспилотников над российскими регионами - РИА Новости, 28.06.2025

ПВО сбила восемь украинских беспилотников над российскими регионами

Российская противовоздушная оборона сбила 8 украинских беспилотников, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T10:31:00+03:00

2025-06-28T10:31:00+03:00

2025-06-28T10:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

орловская область

республика крым

министерство обороны рф (минобороны рф)

брянская область

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МОСКВА, 28 июня - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона сбила 8 украинских беспилотников, сообщило в субботу Минобороны РФ."28 июня с 06.45 мск до 08.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре – над территорией Орловской области, три - над территорией Брянской области и один – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

орловская область

республика крым

брянская область

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безопасность, россия, орловская область, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф), брянская область