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Путин призвал уделять особое внимание вопросам поддержки молодежи - РИА Новости, 28.06.2025
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14:46 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/putin-2026016332.html
Путин призвал уделять особое внимание вопросам поддержки молодежи
Путин призвал уделять особое внимание вопросам поддержки молодежи - РИА Новости, 28.06.2025
Путин призвал уделять особое внимание вопросам поддержки молодежи
Власти РФ будут уделять особое внимание вопросам поддержки молодежи, от этого зависит то, какой будет страна в будущем, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T14:46:00+03:00
2025-06-28T14:46:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Власти РФ будут уделять особое внимание вопросам поддержки молодежи, от этого зависит то, какой будет страна в будущем, заявил президент России Владимир Путин. "Мы уделяем и будем уделять особое внимание этому направлению (поддержке молодежи - ред.) работы. Именно от этого зависит, какой будет страна в середине и во второй половине XXI века", - сказал Путин на открытии молодежных комплексов в регионах РФ. День молодежи России отмечается в последнюю субботу июня. Дата праздника установлена распоряжением президента России от 2 мая 2023 года. В 2025 году этот день выпадает на 28 июня.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин призвал уделять особое внимание вопросам поддержки молодежи

Путин: власти будут уделять особое внимание вопросам поддержки молодежи

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Власти РФ будут уделять особое внимание вопросам поддержки молодежи, от этого зависит то, какой будет страна в будущем, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы уделяем и будем уделять особое внимание этому направлению (поддержке молодежи - ред.) работы. Именно от этого зависит, какой будет страна в середине и во второй половине XXI века", - сказал Путин на открытии молодежных комплексов в регионах РФ.
День молодежи России отмечается в последнюю субботу июня. Дата праздника установлена распоряжением президента России от 2 мая 2023 года. В 2025 году этот день выпадает на 28 июня.
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