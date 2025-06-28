https://ria.ru/20250628/putin-2026016332.html
Путин призвал уделять особое внимание вопросам поддержки молодежи
Путин призвал уделять особое внимание вопросам поддержки молодежи - РИА Новости, 28.06.2025
Путин призвал уделять особое внимание вопросам поддержки молодежи
Власти РФ будут уделять особое внимание вопросам поддержки молодежи, от этого зависит то, какой будет страна в будущем, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T14:46:00+03:00
2025-06-28T14:46:00+03:00
2025-06-28T14:46:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Власти РФ будут уделять особое внимание вопросам поддержки молодежи, от этого зависит то, какой будет страна в будущем, заявил президент России Владимир Путин. "Мы уделяем и будем уделять особое внимание этому направлению (поддержке молодежи - ред.) работы. Именно от этого зависит, какой будет страна в середине и во второй половине XXI века", - сказал Путин на открытии молодежных комплексов в регионах РФ. День молодежи России отмечается в последнюю субботу июня. Дата праздника установлена распоряжением президента России от 2 мая 2023 года. В 2025 году этот день выпадает на 28 июня.
https://ria.ru/20250522/rossijane-2018457020.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин призвал уделять особое внимание вопросам поддержки молодежи
Путин: власти будут уделять особое внимание вопросам поддержки молодежи