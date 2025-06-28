https://ria.ru/20250628/putin--2026022809.html

Путин пожелал участнику СВО, чтобы его хранил Аллах

Путин пожелал участнику СВО, чтобы его хранил Аллах - РИА Новости, 28.06.2025

Путин пожелал участнику СВО, чтобы его хранил Аллах

Президент России Владимир Путин пожелал участнику специальной военной операции из Республики Дагестан, чтобы его хранил Аллах. РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T15:33:00+03:00

2025-06-28T15:33:00+03:00

2025-06-28T15:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

республика дагестан

общество

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал участнику специальной военной операции из Республики Дагестан, чтобы его хранил Аллах. "Дай Бог, чтобы, вы человек, наверняка, верующий представитель ислама, чтобы Аллах вас хранил", - сказал Путин в ходе открытия молодежных комплексов в регионах РФ. Военный, который сейчас находится в отпуске, рассказал в ходе общения с главой государства, что он получил квалификацию сапёра. "Судя по всему, вы не допустили ни одной ошибки, потому что, как говорят, сапёры только один раз в жизни допускают ошибку. И она, как правило, первая и последняя", - добавил Путин.

https://ria.ru/20250628/geroi-2026017881.html

https://ria.ru/20250628/svo-2026020271.html

россия

республика дагестан

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владимир путин, россия, республика дагестан, общество