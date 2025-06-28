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Путин пожелал участнику СВО, чтобы его хранил Аллах - РИА Новости, 28.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:33 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/putin--2026022809.html
Путин пожелал участнику СВО, чтобы его хранил Аллах
Путин пожелал участнику СВО, чтобы его хранил Аллах - РИА Новости, 28.06.2025
Путин пожелал участнику СВО, чтобы его хранил Аллах
Президент России Владимир Путин пожелал участнику специальной военной операции из Республики Дагестан, чтобы его хранил Аллах. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T15:33:00+03:00
2025-06-28T15:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
республика дагестан
общество
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал участнику специальной военной операции из Республики Дагестан, чтобы его хранил Аллах. "Дай Бог, чтобы, вы человек, наверняка, верующий представитель ислама, чтобы Аллах вас хранил", - сказал Путин в ходе открытия молодежных комплексов в регионах РФ. Военный, который сейчас находится в отпуске, рассказал в ходе общения с главой государства, что он получил квалификацию сапёра. "Судя по всему, вы не допустили ни одной ошибки, потому что, как говорят, сапёры только один раз в жизни допускают ошибку. И она, как правило, первая и последняя", - добавил Путин.
https://ria.ru/20250628/geroi-2026017881.html
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владимир путин, россия, республика дагестан, общество
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Республика Дагестан, Общество
Путин пожелал участнику СВО, чтобы его хранил Аллах

Путин пожелал участнику СВО из Дагестана, чтобы его хранил Аллах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал участнику специальной военной операции из Республики Дагестан, чтобы его хранил Аллах.
"Дай Бог, чтобы, вы человек, наверняка, верующий представитель ислама, чтобы Аллах вас хранил", - сказал Путин в ходе открытия молодежных комплексов в регионах РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Путин призвал подключать героев СВО к работе с молодежью
Вчера, 14:53
Военный, который сейчас находится в отпуске, рассказал в ходе общения с главой государства, что он получил квалификацию сапёра.
"Судя по всему, вы не допустили ни одной ошибки, потому что, как говорят, сапёры только один раз в жизни допускают ошибку. И она, как правило, первая и последняя", - добавил Путин.
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Путин отдельно поздравил с Днем молодежи молодых участников СВО
Вчера, 15:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияРеспублика ДагестанОбщество
 
 
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