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Бывший украинский военный рассказал, как ВСУ убили женщину в Селидово - РИА Новости, 28.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:52 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/prestuplenie-2025968577.html
Бывший украинский военный рассказал, как ВСУ убили женщину в Селидово
Бывший украинский военный рассказал, как ВСУ убили женщину в Селидово - РИА Новости, 28.06.2025
Бывший украинский военный рассказал, как ВСУ убили женщину в Селидово
Оператор FPV-дрона ВСУ убил мирную жительницу Селидово в ДНР у колодца, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону РФ, командир... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T03:52:00+03:00
2025-06-28T03:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
селидово
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Оператор FPV-дрона ВСУ убил мирную жительницу Селидово в ДНР у колодца, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону РФ, командир группы батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Борзый". Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины. "Когда мы ходили на самый край (населенного пункта - ред.) для эвакуации людей, шла женщина возле школы к колодцу с бочонком. И в нее влетело FPV (дрон-камикадзе - ред.), не пожалело женщину", - сказал боец. По его словам, оператору украинского дрона было хорошо видно, что его целью стала мирная жительница населенного пункта. Об освобождении Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября 2024 года. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение.
https://ria.ru/20250609/spetsoperatsiya-2021697110.html
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селидово, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Селидово, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Бывший украинский военный рассказал, как ВСУ убили женщину в Селидово

Оператор FPV-дрона ВСУ убил мирную жительницу Селидово у колодца

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в Селидово
Военнослужащие ВС РФ в Селидово - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС РФ в Селидово. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Оператор FPV-дрона ВСУ убил мирную жительницу Селидово в ДНР у колодца, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону РФ, командир группы батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Борзый".
Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.
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"Когда мы ходили на самый край (населенного пункта - ред.) для эвакуации людей, шла женщина возле школы к колодцу с бочонком. И в нее влетело FPV (дрон-камикадзе - ред.), не пожалело женщину", - сказал боец.
По его словам, оператору украинского дрона было хорошо видно, что его целью стала мирная жительница населенного пункта.
Об освобождении Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября 2024 года. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение.
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Специальная военная операция на УкраинеСелидовоДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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