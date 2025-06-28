https://ria.ru/20250628/prestuplenie-2025968577.html

Бывший украинский военный рассказал, как ВСУ убили женщину в Селидово

Бывший украинский военный рассказал, как ВСУ убили женщину в Селидово - РИА Новости, 28.06.2025

Бывший украинский военный рассказал, как ВСУ убили женщину в Селидово

Оператор FPV-дрона ВСУ убил мирную жительницу Селидово в ДНР у колодца, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону РФ, командир... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T03:52:00+03:00

2025-06-28T03:52:00+03:00

2025-06-28T03:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

селидово

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985546143_0:310:2978:1985_1920x0_80_0_0_acccadded911105b8f060b107fa1b377.jpg

ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Оператор FPV-дрона ВСУ убил мирную жительницу Селидово в ДНР у колодца, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону РФ, командир группы батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Борзый". Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины. "Когда мы ходили на самый край (населенного пункта - ред.) для эвакуации людей, шла женщина возле школы к колодцу с бочонком. И в нее влетело FPV (дрон-камикадзе - ред.), не пожалело женщину", - сказал боец. По его словам, оператору украинского дрона было хорошо видно, что его целью стала мирная жительница населенного пункта. Об освобождении Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября 2024 года. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение.

https://ria.ru/20250609/spetsoperatsiya-2021697110.html

https://ria.ru/20250606/vsu-2021218363.html

селидово

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

селидово, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, происшествия