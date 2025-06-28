https://ria.ru/20250628/prestuplenie-2025968577.html
Бывший украинский военный рассказал, как ВСУ убили женщину в Селидово
Бывший украинский военный рассказал, как ВСУ убили женщину в Селидово - РИА Новости, 28.06.2025
Бывший украинский военный рассказал, как ВСУ убили женщину в Селидово
Оператор FPV-дрона ВСУ убил мирную жительницу Селидово в ДНР у колодца, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону РФ, командир... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T03:52:00+03:00
2025-06-28T03:52:00+03:00
2025-06-28T03:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Оператор FPV-дрона ВСУ убил мирную жительницу Селидово в ДНР у колодца, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону РФ, командир группы батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Борзый". Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины. "Когда мы ходили на самый край (населенного пункта - ред.) для эвакуации людей, шла женщина возле школы к колодцу с бочонком. И в нее влетело FPV (дрон-камикадзе - ред.), не пожалело женщину", - сказал боец. По его словам, оператору украинского дрона было хорошо видно, что его целью стала мирная жительница населенного пункта. Об освобождении Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября 2024 года. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение.
https://ria.ru/20250609/spetsoperatsiya-2021697110.html
https://ria.ru/20250606/vsu-2021218363.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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селидово, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Селидово, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Бывший украинский военный рассказал, как ВСУ убили женщину в Селидово
Оператор FPV-дрона ВСУ убил мирную жительницу Селидово у колодца