https://ria.ru/20250628/pozhary-2025966241.html

Два самолета из России продолжат тушить лесные пожары в Турции

Два самолета из России продолжат тушить лесные пожары в Турции - РИА Новости, 28.06.2025

Два самолета из России продолжат тушить лесные пожары в Турции

Два российских самолета-амфибии Бе-200, базирующиеся на аэродроме в Измире, продолжат тушение лесных пожаров на юге Турции как минимум до начала августа,... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T02:59:00+03:00

2025-06-28T02:59:00+03:00

2025-06-28T02:59:00+03:00

турция

измир

россия

антон алиханов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

бе-200

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Два российских самолета-амфибии Бе-200, базирующиеся на аэродроме в Измире, продолжат тушение лесных пожаров на юге Турции как минимум до начала августа, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Работа российских Бе-200 в Турции по тушению лесных пожаров, предварительно, продолжится до начала августа", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что на аэродром в Измире на юго-западе Турции для тушения лесных пожаров прибыли два российских Бе-200. Самолеты вылетают из Измира на все поступающие задания, работают оттуда в разных районах Турции. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ, что российский самолет Бе-200ЧС активно используется для тушения лесных и техногенных пожаров в других странах, в том числе ежегодно в Турции. В 2021 году Бе-200 боролся с огнем в Греции, ранее его направляли в Португалию, Индонезию и Сербию. Двухмоторный турбореактивный амфибийный самолет Бе-200 по своим техническим характеристикам не имеет аналогов в мире. Вариант Бе-200ЧС оптимизирован для пожаротушения, выполнения поисково-спасательных операций, доставки групп спасателей и специального оборудования в районы бедствия, а также эвакуации пострадавших с воды. Самолет может эксплуатироваться с аэродромов класса "В" с длиной взлетной полосы 1,8 тысячи метров, а также с поверхности моря, рек и озер при глубине не менее двух метров и волнении моря до трех баллов. Экипаж амфибии - два человека. Бе-200 оснащен двумя турбореактивными двухконтурными двигателями тягой по 7,5 тонн каждый. Максимальная взлетная масса в противопожарном варианте до 37,9 тонны. Самолет способен перевозить 72 пассажиров или до 7,5 тонн различных грузов. Максимальный запас воды в противопожарной модификации - 12 тонн. За одну заправку топливом Бе-200 может сбросить на очаг пожара до 320 тонн воды. Крейсерская скорость - 710 километров в час, дальность полета в противопожарном варианте (с аварийным носимым запасом топлива на один час полета) - 3,6 тысячи километров.

https://ria.ru/20250619/alihanov-2023760395.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

турция, измир, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), бе-200, в мире