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Лесной пожар в Забайкалье продвинулся в сторону пригорода Читы - РИА Новости, 28.06.2025
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16:58 28.06.2025 (обновлено: 17:47 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/pozhar-2026031742.html
Лесной пожар в Забайкалье продвинулся в сторону пригорода Читы
Лесной пожар в Забайкалье продвинулся в сторону пригорода Читы - РИА Новости, 28.06.2025
Лесной пожар в Забайкалье продвинулся в сторону пригорода Читы
Лесной пожар на площади более одной тысячи гектаров тушат у села Зыково в Забайкальском крае, огонь продвинулся в сторону пригорода Читы, сообщает прокуратура... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T16:58:00+03:00
2025-06-28T17:47:00+03:00
происшествия
чита
читинский район
забайкальский край
александр осипов
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ВЛАДИВОСТОК, 28 июн - РИА Новости. Лесной пожар на площади более одной тысячи гектаров тушат у села Зыково в Забайкальском крае, огонь продвинулся в сторону пригорода Читы, сообщает прокуратура региона. "В Забайкалье прокуратура контролирует пожароопасную ситуацию в пригороде Читы ... возникшую возле села Зыково. Лесной пожар площадью более 1 тысячи гектаров распространился от района СНТ "Мостовик" Читинского района в направлении Зыковского дома-интерната, СНТ "Дворцы" и "Сосновка", расположенных на территории Черновского района города Читы", - говорится в сообщении. Уточняется, что для координации действий правоохранительных органов в район лесного пожара выехали прокурор Читинского района Булат Галсанов и исполняющий обязанности прокурора Черновского района города Читы Сергей Балданов, надзорное ведомство также оценит исполнение уполномоченными органами и должностными лицами требований пожарной безопасности и законодательства о предупреждении чрезвычайных ситуаций. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. В свою очередь губернатор Забайкалья Александр Осипов сообщил в своём Тelegram-канале, что пожар у Зыково тушат пожарные и добровольцы. "Осадков давно не было, вся трава сухая, дуют сильные ветры. В таких условиях огонь распространяется моментально... Задействована техника, которая прокладывает минерализованные полосы... Дополнительно направили два бульдозера — их уже доставили на место. Также поручил усилить группировку, увеличить её численность", - написал Осипов. По данным минприроды Забайкалья, к вечеру субботы ветер усилился в районе тушения лесного пожара на территории Черновского участкового лесничества. В краевом министерстве уточнили РИА Новости, что речь идёт о возгорании у села Зыково."Каждый день ситуация меняется непредсказуемо: порывы сильного ветра стремительно разносят огонь по сухостою, вынуждая лесных пожарных оперативно реагировать на изменение обстановки. Лесопожарная группа ведет напряженную борьбу с огненной стихией в экстремальных погодных условиях — палящая жара, сухие ветра и засуха создают идеальные условия для распространения пожаров", - отметили в краевом Минприроды.Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров. Как ранее сообщило правительство Забайкалья, в регионе продлили ограничение на пребывание в лесах с 20 июня до 10 июля включительно.
https://ria.ru/20250622/pozhar-2024638209.html
https://ria.ru/20250514/uscherb-2016951776.html
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происшествия, чита, читинский район, забайкальский край, александр осипов, природные пожары в россии
Происшествия, Чита, Читинский район, Забайкальский край, Александр Осипов, Природные пожары в России
Лесной пожар в Забайкалье продвинулся в сторону пригорода Читы

Лесной пожар на тысяче гектаров у Зыково продвинулся в сторону пригорода Читы

© Фото : Прокуратура Забайкальского края/TelegramЛесной пожар возле села Зыково в Забайкалье
Лесной пожар возле села Зыково в Забайкалье - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© Фото : Прокуратура Забайкальского края/Telegram
Лесной пожар возле села Зыково в Забайкалье
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ВЛАДИВОСТОК, 28 июн - РИА Новости. Лесной пожар на площади более одной тысячи гектаров тушат у села Зыково в Забайкальском крае, огонь продвинулся в сторону пригорода Читы, сообщает прокуратура региона.
"В Забайкалье прокуратура контролирует пожароопасную ситуацию в пригороде Читы ... возникшую возле села Зыково. Лесной пожар площадью более 1 тысячи гектаров распространился от района СНТ "Мостовик" Читинского района в направлении Зыковского дома-интерната, СНТ "Дворцы" и "Сосновка", расположенных на территории Черновского района города Читы", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что для координации действий правоохранительных органов в район лесного пожара выехали прокурор Читинского района Булат Галсанов и исполняющий обязанности прокурора Черновского района города Читы Сергей Балданов, надзорное ведомство также оценит исполнение уполномоченными органами и должностными лицами требований пожарной безопасности и законодательства о предупреждении чрезвычайных ситуаций. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
В свою очередь губернатор Забайкалья Александр Осипов сообщил в своём Тelegram-канале, что пожар у Зыково тушат пожарные и добровольцы.
"Осадков давно не было, вся трава сухая, дуют сильные ветры. В таких условиях огонь распространяется моментально... Задействована техника, которая прокладывает минерализованные полосы... Дополнительно направили два бульдозера — их уже доставили на место. Также поручил усилить группировку, увеличить её численность", - написал Осипов.
По данным минприроды Забайкалья, к вечеру субботы ветер усилился в районе тушения лесного пожара на территории Черновского участкового лесничества. В краевом министерстве уточнили РИА Новости, что речь идёт о возгорании у села Зыково.
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"Каждый день ситуация меняется непредсказуемо: порывы сильного ветра стремительно разносят огонь по сухостою, вынуждая лесных пожарных оперативно реагировать на изменение обстановки. Лесопожарная группа ведет напряженную борьбу с огненной стихией в экстремальных погодных условиях — палящая жара, сухие ветра и засуха создают идеальные условия для распространения пожаров", - отметили в краевом Минприроды.
Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров. Как ранее сообщило правительство Забайкалья, в регионе продлили ограничение на пребывание в лесах с 20 июня до 10 июля включительно.
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ПроисшествияЧитаЧитинский районЗабайкальский крайАлександр ОсиповПриродные пожары в России
 
 
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