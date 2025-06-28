Рейтинг@Mail.ru
В Астрахани загорелся склад мебельной фурнитуры - РИА Новости, 28.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:26 28.06.2025 (обновлено: 15:42 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/pozhar-2026022118.html
В Астрахани загорелся склад мебельной фурнитуры
В Астрахани загорелся склад мебельной фурнитуры - РИА Новости, 28.06.2025
В Астрахани загорелся склад мебельной фурнитуры
Склад мебельной фурнитуры загорелся в Астрахани на площади 1250 квадратных метров, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T15:26:00+03:00
2025-06-28T15:42:00+03:00
происшествия
астрахань
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1c/2026022688_15:0:804:444_1920x0_80_0_0_43f35248deefaa8623f1a07cfae0c462.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Склад мебельной фурнитуры загорелся в Астрахани на площади 1250 квадратных метров, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС России. "В Астрахани сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на складе мебельной фурнитуры на Украинской улице. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Площадь пожара составляет 1250 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Уточняется, что к тушению привлечено более 40 пожарных и 13 единиц техники.
https://ria.ru/20250123/pozhary-1995175245.html
астрахань
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1c/2026022688_169:0:761:444_1920x0_80_0_0_c0fed49fd0a220e53aa977bcd4434918.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, астрахань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Астрахань, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Астрахани загорелся склад мебельной фурнитуры

В Астрахани загорелся склад мебельной фурнитуры на площади 1250 квадратов

© МЧС России/TelegramПожар на складе в Астрахани
Пожар на складе в Астрахани - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© МЧС России/Telegram
Пожар на складе в Астрахани
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Склад мебельной фурнитуры загорелся в Астрахани на площади 1250 квадратных метров, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС России.
Астрахани сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на складе мебельной фурнитуры на Украинской улице. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Площадь пожара составляет 1250 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Уточняется, что к тушению привлечено более 40 пожарных и 13 единиц техники.
Ликвидация пожара на складе в подмосковном Клину - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Крупные пожары на складах в России в 2024-2025 годах
23 января, 16:54
 
ПроисшествияАстраханьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала