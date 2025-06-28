https://ria.ru/20250628/pozhar-2026022118.html

В Астрахани загорелся склад мебельной фурнитуры

В Астрахани загорелся склад мебельной фурнитуры - РИА Новости, 28.06.2025

В Астрахани загорелся склад мебельной фурнитуры

Склад мебельной фурнитуры загорелся в Астрахани на площади 1250 квадратных метров, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T15:26:00+03:00

2025-06-28T15:26:00+03:00

2025-06-28T15:42:00+03:00

происшествия

астрахань

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1c/2026022688_15:0:804:444_1920x0_80_0_0_43f35248deefaa8623f1a07cfae0c462.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Склад мебельной фурнитуры загорелся в Астрахани на площади 1250 квадратных метров, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС России. "В Астрахани сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на складе мебельной фурнитуры на Украинской улице. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Площадь пожара составляет 1250 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Уточняется, что к тушению привлечено более 40 пожарных и 13 единиц техники.

https://ria.ru/20250123/pozhary-1995175245.html

астрахань

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, астрахань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)