https://ria.ru/20250628/pozhar-2026022118.html
В Астрахани загорелся склад мебельной фурнитуры
В Астрахани загорелся склад мебельной фурнитуры - РИА Новости, 28.06.2025
В Астрахани загорелся склад мебельной фурнитуры
Склад мебельной фурнитуры загорелся в Астрахани на площади 1250 квадратных метров, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T15:26:00+03:00
2025-06-28T15:26:00+03:00
2025-06-28T15:42:00+03:00
происшествия
астрахань
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1c/2026022688_15:0:804:444_1920x0_80_0_0_43f35248deefaa8623f1a07cfae0c462.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Склад мебельной фурнитуры загорелся в Астрахани на площади 1250 квадратных метров, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС России. "В Астрахани сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на складе мебельной фурнитуры на Украинской улице. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Площадь пожара составляет 1250 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Уточняется, что к тушению привлечено более 40 пожарных и 13 единиц техники.
https://ria.ru/20250123/pozhary-1995175245.html
астрахань
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1c/2026022688_169:0:761:444_1920x0_80_0_0_c0fed49fd0a220e53aa977bcd4434918.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, астрахань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Астрахань, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Астрахани загорелся склад мебельной фурнитуры
В Астрахани загорелся склад мебельной фурнитуры на площади 1250 квадратов