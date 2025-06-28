https://ria.ru/20250628/pogoda-2026023216.html

Синоптик рассказал о погоде в Центральной России в середине июля

Синоптик рассказал о погоде в Центральной России в середине июля - РИА Новости, 28.06.2025

Синоптик рассказал о погоде в Центральной России в середине июля

Умеренная жара ожидается в Центральной России к середине июля, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T15:38:00+03:00

2025-06-28T15:38:00+03:00

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михаил леус

россия

общество

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Умеренная жара ожидается в Центральной России к середине июля, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Центральной России в середине лета достанется и прохлада, и аномальная жара. Так, на старте июль ещё будет поддерживать погодный тренд июня, и средняя температура ожидается немного ниже нормы. К середине месяца уже возобладают тёплые погодные процессы, так что регион ждёт умеренная жара", - написал Леус в своем Telegram-канале. По его словам, в финале тёплая аномалия начнёт сокращаться, и показания термометров постепенно опустятся ниже многолетних значений.

https://ria.ru/20250628/pogoda-2026009523.html

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михаил леус, россия, общество