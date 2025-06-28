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Синоптик рассказал о погоде в Центральной России в середине июля - РИА Новости, 28.06.2025
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15:38 28.06.2025 (обновлено: 15:40 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/pogoda-2026023216.html
Синоптик рассказал о погоде в Центральной России в середине июля
Синоптик рассказал о погоде в Центральной России в середине июля - РИА Новости, 28.06.2025
Синоптик рассказал о погоде в Центральной России в середине июля
Умеренная жара ожидается в Центральной России к середине июля, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T15:38:00+03:00
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михаил леус
россия
общество
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Умеренная жара ожидается в Центральной России к середине июля, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Центральной России в середине лета достанется и прохлада, и аномальная жара. Так, на старте июль ещё будет поддерживать погодный тренд июня, и средняя температура ожидается немного ниже нормы. К середине месяца уже возобладают тёплые погодные процессы, так что регион ждёт умеренная жара", - написал Леус в своем Telegram-канале. По его словам, в финале тёплая аномалия начнёт сокращаться, и показания термометров постепенно опустятся ниже многолетних значений.
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михаил леус, россия, общество
Михаил Леус, Россия, Общество
Синоптик рассказал о погоде в Центральной России в середине июля

Умеренная жара ожидается в Центральной России к середине июля

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЖаркая погода
Жаркая погода - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Умеренная жара ожидается в Центральной России к середине июля, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Центральной России в середине лета достанется и прохлада, и аномальная жара. Так, на старте июль ещё будет поддерживать погодный тренд июня, и средняя температура ожидается немного ниже нормы. К середине месяца уже возобладают тёплые погодные процессы, так что регион ждёт умеренная жара", - написал Леус в своем Telegram-канале.
По его словам, в финале тёплая аномалия начнёт сокращаться, и показания термометров постепенно опустятся ниже многолетних значений.
Москва - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
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